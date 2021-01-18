1.1 milyar TL maaş ödüyor, zararı ise 1 milyar lirayı aştı

TCDD Taşımacılıkta 197 memur, 4 bin 933 sözleşmeli personel, 4 bin 472 işçi, 2 bin 284 de temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve hostes olmak üzere 11 bin 886 personel çalışıyor.

Şirketin sadece personele 1 milyar 180 milyon lira ödediği dikkate alındığında maaşları bile ödeyecek gücü olmadığı ortaya çıkıyor. Sayıştay Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Anonim Şirketi’ne ilişkin denetim raporunu yayınladı.

Şirkette çalışan 11 bin 886 personele 1 milyar 180 milyon lira yıllık ödeme yapılırken bu tutarın 24.2 milyon TL’si memurlara, 552.2 milyon TL’si sözleşmeli personele ve 603.4 milyon TL’si işçilere ödendi. Hizmet alımı kapsamındaki personele ise toplam 155.9 milyon TL ücret verildi.

ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA

Sayıştay’ın raporuna göre TCDD Taşımacılık, 2019’da hizmet işleri kapsamındaki 161 milyon 808 bin TL’lik ödeneğe rağmen, 225 milyon 701 bin TL harcama yaptığı tespit edilerek ödeneklerin üstünde masrafı olduğu belirtildi. Harcamanın 55 milyon lirası temizlik, 62 milyon lirası koruma ve güvenlik, 7 milyon 981 bin lirası araç kiralama, 67 milyon 775 bin TL ise diğer hizmet alımları için kullanıldı.

MASRAFI ÜSTLENMEK ZORUNDA BIRAKILDI

Sayıştay denetçileri TCDD Taşımacılık ile TCDD arasında tren kazalarındaki sorumluluk oranının belirlenmesinde ihtilafa düşüldüğü bilgisine de yer verildi. Sayıştay raporunda, “Mutabakat sağlanamadığı ve çoğunlukla kaza giderlerinin TCDD’ye fatura edilememesi sonucu TCDD Taşımacılık bu masrafı üstlenmek zorunda kalmıştır” denildi.

Raporda ayrıca 2019’da engelli vatandaşlarca ücretsiz satın alındığı halde kullanılmayan 124.7 bin adet biletin parasal değerinin 3.4 milyon TL olduğu belirtildi.