1.1 milyon işsiz iş bulamıyor

Ekonomik krizin bir türlü ortadan kaldırılamaması işsizlerin iş bulma sürelerini dramatik biçimde uzatmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) resmi işsizlik verilerine göre, 1 yıl ve daha uzun süredir iş aradığı halde iş bulamayanların sayısı son bir yılda 267 bin kişi birden artarak 881 binden 1 milyon 148 bine ulaştı.

Yıllardır iş arayıp bulamayan işsizlerden 788 bini 1 yıldan çok 2 yıldan az zamandır işsiz geziyor. 224 bin işsiz 3 yıldan az 136 bin işsiz ise 3 yıldan bile daha fazla süredir iş aradığı halde bulamıyor. Bir yıl ve daha uzun süredir iş aradığı halde bulamayan 1 milyon 148 bin işsizden 581 binini kadın, 567 binini de erkekler oluşturuyor.

YOKSULLUK TIRMANIYOR

İşsizlerin iş arama sürelerinin giderek artması işsizliğin yol açtığı yoksulluğun daha ileri boyutlara tırmanmasına yol açıyor. Bununla birlikte iş bulma süreleri uzadıkça iş bulma ümitlerini kaybeden işsizler iş aramaktan vazgeçiyor, bu da genel işsizlik oranının ve işsiz sayısının kağıt üzerinde azaldığı görüntüsü veriyor.

TÜİK verilerine göre, aralık ayı itibarıyla 2018 yılından 2019 yılına kadar geçen bir yıllık sürede dar anlamdaki işsiz (işsiz olduğu halde ümitsizlik ve benzeri nedenlerle iş aramayanların dahil edilmediği işsizlik göstergesi) sayısı 92 bin kişi daha artarak 4 milyon 302 binden 4 milyon 394 bine çıktı.

Son bir yılda, 1 ila 2 aydır iş arayanların sayısı 1 milyon 744 binden 1 milyon 507 bine düşerken, 3 ila 5 aydır iş arayanların sayısı 1 milyon 85 binden bir milyon 87 bine, 6 ila 8 aydır iş aradığı halde bulamayanların sayısı 466 binden 505 bine, 9 ila 11 aydır iş arayanların sayısı da 125 binden 147 bine çıktı.

Teknik liseliler yandı

Resmi veriler, mesleki ve teknik lise mezunlarının son bir yılda iş bulmakta daha fazla zorlandığını da ortaya koydu.

Ülke genelinde genel işsizlik oranı son bir yılda yüzde 13.5’ten yüzde 13.7’ye çıkarken, mesleki ve teknik lise mezunlarında işsizlik yüzde 13.9’dan yüzde 15.4’e fırladı. Aynı şekilde işsizlik oranındaki ikinci hızlı artış düz lise mezunlarında oldu.

2018 yılı sonunda lise mezunlarında işsizlik oranı yüzde 15’ken 2019 sonuna gelindiğinde yüzde 15.6’ya yükseldi. İşsizlik oranı okur yazar olmayanlarda yüzde 8.2’den yüzde 9.3’e, orta okul mezunlarında yüzde 13.3’ten yüzde 13.5’e yükselirken, bir tek üniversite mezunlarında yarım puanlık düşüşle yüzde 13’e geriledi.