1.2 milyon konut elde kaldı

Bu yılın ocak ayında konut satışları yüzde 44 düştü. 2019’un üçüncü çeyreği itibarıyla satılamayan sıfır konut stoku ise 1 milyon 270 bine ulaştı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan raporda, “Kamu bankalarının faiz indirimleri, tapu harçları ve konutta alınan KDV muafiyetlerinin sona erecek olması nedeniyle 2019 Aralık ayında 202 bin adetlik satışla rekor kırarken, bunun geçici olduğu Ocak 2020 konut satış istatistikleriyle açığa çıktı” denildi ve şu görüşlere de yer verildi:

– FETVA DA İŞE YARAMADI: Kamu bankalarına konut kredisi faizlerinde yaptırılan büyük çaplı indirimlere ve Diyanet’in fetvalarına rağmen, ocak ayında konut satışlarında yaklaşık yüzde 44 düşüş yaşandı. Türkiye genelinde konut satışları, kamu bankalarının faiz indirimleri, tapu harçları ve konutta alınan KDV muafiyetlerinin sona erecek olması nedeniyle 2019 Aralık ayında 202 bin adet satışla rekor kırarken, bunun geçici olduğu TÜİK’in açıkladığı Ocak 2020 konut satış istatistikleriyle açığa çıktı.

– YÜZDE 44 DÜŞÜŞ VAR: 2020 Ocak ayında toplam konut satışları yarıya yakın düşüşle 113 bin 615 olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki aya göre, yüzde 43.8 düşüşe işaret ediyor. Merkez Bankası faiz indirimlerinin konut kredilerine yansıtılmasıyla düşüşe geçen kredi faizlerinin etkisi, konut satışlarında bir kıpırdanmaya neden olmuştu. 2019 Aralık ayında özellikle ikinci el konut satışları 126 bin adet ile öne çıktı.

– 1.2 MİLYON KONUT: Ocak ayında satılan toplam 113 bin 615 adet konutun 42 bin 237’si ipotekli yani banka kredili satış. Aralık ayında 126 bin adetle öne çıkan ikinci el konut satışları ise ocak ayında 77 bin 500’e geriledi. İlk el sıfır konut satışları bir önceki aya göre 75 binden 36 bine düştü. Türkiye Müteahhitler Birliği’nin saptamalarına göre, 2019’un üçüncü çeyreği itibarıyla satılamayan sıfır konut stoku 1 milyon 270 bine ulaştı. Yabancılara yapılan konut satışları, ocakta 3 bin 907 adet oldu.

Yabancılara 5 yılda 153 bin konut satıldı

250 bin dolarlık taşınmaz alana vatandaşlık verilmesine dair düzenlemeyle yabancıların Türkiye’de konut alımları arttı. TÜİK verilerine göre, son 5 yılda yabancılara toplam 153 bin 766 adet konut satıldı. Bu rakamın en az 88 bin 393’ünü Ortadoğu ülkelerinin yurttaşları aldı. Konut satışlarıyla birlikte Suriyeli sığınmacılar dışında Türkiye’deki yabancı nüfus 1.5 milyonu aştı. Gayrimenkul değerleme uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, Ortadoğu dışındaki ülkelerin yurttaşlarının yaptığı kayda geçen konut alımlarının da ağırlıkla Türk kökenliler tarafından yapıldığına dikkat çekti.

2019’da yabancılara 45 bin 967 adet konut satılırken, bunun 27 bin 98 adedini Ortadoğu ülkelerinin yurttaşları aldı. Bu dönemde en fazla konut alımını, 27 bin 609 adetle Iraklılar yaptı. Suudiler 12 bin 971 adetle ikinci, İranlılar 11 bin 953 ile üçüncü, Ruslar 10 bin 35 ile dördüncü, Kuveytliler 9 bin 788 ile beşinci, Afganlar 7 bin 418 ile altıncı, Almanlar 6 bin 77 ile yedinci sırada yer aldı. Emre DEVECİ / SÖZCÜ