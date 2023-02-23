1.2 milyon metrekarelik mera arazisine yeni imar

Gaziantep Şahinbey’e bağlı Kürüm ve Çörekli mahallelerindeki toplam 1 milyon 229 bin 600 metrekare mera alanına Kalyon Enerji tarafından Güneş Enerji Santraline (GES) yapılmasıyla ilgili imar değişikliğini görüşen Şahinbey Belediye Meclisi, CHP’li üyelerin ret oyuna karşılık değişikliği kabul etti.

CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar’ın AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başta olmak üzere AKP’li meclis üyelerine “Bu değişikliği yapmayın” çağrısına rağmen, imar değişikliği oy çoğunluğuyla kabul edildi.

“SOĞUKTA SOKAKTA ÇADIRSIZ KALAN VATANDAŞA DUYURULUR”

Kürüm ve Çörekli Mahallesi’nin mera alanının neredeyse yarısının Kalyon Enerji’ye tahsisini sağlayacak karara tepki gösteren Şahinbey Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Hasan Şencan ise, “Türkiye yangın yeriyken, AKP’li Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin meclis toplantısında Kalyon Enerji için köy arazilerinin (meralar)imar değişikliği yapıldı. Bu değişikliğe CHP’li üyeler olarak re oyu verdik. Gaziantep’te sokakta soğukta kalan çadırsız vatandaşlara duyurulur” şeklinde tepki gösterdi.

Şencan, sosyal medya paylaşımında okçuluk tesisi kurulması için 66 milyon TL harcama kararı alan Şahinbey Belediyesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun ok atma fotoğrafını da etiketledi. CHP’nin imar değişikliği ile ilgili olarak dava açacağı ifa edildi.