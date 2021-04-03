1.5 yıllık binada organize çöküş

Düzce-Zonguldak arasındaki yoldaki çökmenin ardından bir çöküş görüntüsü de Erzurum’dan geldi. Erzururum 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde valiliğin ihaleye çıkarak 1.5 yıl önce yaptırdığı fabrikalar çöktü. Geçen yılın Ekim ayında Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açılışı yapılan 2. Organize Sanayi Bölgesinde iki fabrika çökme nedeniyle boşaltıldı.

Bölgedeki sadece bir fabrika için devletin kasasından 3 milyon 186 bin liranın çıktığı ancak zemin çalışması doğru yapılmadığı için yapıların çöktüğü belirtilirken, fabrikasını kapatmak zorunda kalan işadamı Taner Bayır, “Mahkemeye verdim. Büyük üretim kaybım var” dedi. İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, “Büyük bir rezalet ile karşı karşıyayız. Yeni yapılan 2. Organize Sanayi Bölgesi çöküyor. Büyük bir milli servet kaybı. Duyan, utanan bir AK siyasi var mı?” ifadesini kullandı.

ÇÖKMEK İÇİN YAPILMIŞ

Cinisli, aslen tarım sanayiinde potonsiyel olan bölgede tekstil merkezi kurulduğunu, buna rağmen yatırım ve istihdam sağlayan her adımı desteklediklerini belirterek, “Erzurum’da dağ başında bir bölge seçilmiş, 216 hektarlık bir alanın bütün zemin çalışması yanlış yapılmış. Bir teknoloji okulu kurulmuştu, orada da çatlaklar var. Görünen o ki burası çökmek üzere yapılmış” dedi. Bölgede insanlar işsizlikle ve derin bir yoksullukla mücadele ederken bu tip ihalelerle büyük bir milli servet kaybı olduğunu vurgulayan Cinisli, “İhalede zemine uygun fore kazık zorunluluğu getirilmemiş, müteahhit de ıslak beton basmış. Büyük bir zarar var ama bir tane AKP’li bile ortada yok. Skandal hadiselerde hep böyle, ortadan kayboluveriyorlar” diye konuştu.

SÖZDE 100 FABRİKA OLACAKTI AMA 4 FABRİKA BİLE ÜRETİM YAPAMIYOR

Erzurumlu fabrika sahibi Taner Bayır konunun yargıda olduğunu belirterek, “Zararın nereden kaynaklandığını bilirkişi tespit edecek. Çalışanlarımın önemli bir bölümünü izne ayırmak zorunda kaldım, ciddi bir zararım ve üretim kaybım var” dedi. Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin temeli atılırken bölgede 100 fabrika yapılacağı ve 12 bin kişiye istihdam yaratacağı açıklanmıştı. Oysa halen bölgede toplam 1.200 kişinin çalıştığı 4 fabrika bulunuyor, bunlarda da önemli çatlak ve çökmelerden dolayı üretim sekteye uğramış, çalışanlar izne gönderilmiş durumda.