1.8 milyar Euro’luk köprüye 2.8 Milyar’lık garanti

Geçiş ücreti 15 Euro’ya endekslenen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün maliyeti 1.8 milyar Euro olarak hesaplandı. 12 yıl boyunca köprüden garanti sayısı kadar araç geçse de geçmese de şirkete toplam 2.8 milyar Euro ödenecek.

Deniz AYHAN

Gelecek yıl tamamlanacak ve inşaat maliyeti 1.8 milyar Euro olarak hesaplanan Çanakkale Köprüsü’nde, verilen araç garantileri ile şirketin kârının 1.1 milyar Euro’yu bulacağı belirtildi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çanakkale Köprüsü için yıllık 16 milyon 425 bin geçiş garantisi verildiğini belirterek, “Köprü gelecek yıl açılacak ve kamuya devir tarihi 28 Mayıs 2034 olacak. 12 yıl süreyle geçmeyen araçlar için cebimizden para çıkacak” dedi. Yavuzyılmaz’ın “Çanakkale Köprüsü’nde vurgun” diyerek açıkladığı ve CİMER ve Merkez Bankası belgelerine göre köprünün maliyeti 1 milyar 830 milyon 212 bin 377 Euro. Buna göre şirkete verilen garantili köprü geliri ise günlük 45 bin adet araçtan, 2 milyar 844 milyon 558 bin Euro olacak. Şirketin kârı 1 milyar 14 milyon Euro’ya ulaşacak.

AB ÜYESİ Mİ OLDUK?

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt “AB üyesi olacağımız (!) için ücret Euro olarak belirlendi. Türk Lirası olarak 150 TL. Geç geçebilirsen. Yine geçmediğimiz köprünün faturası millete kesildi. Millet mutlu öyle mi?” diye sordu. Enginyurt, “Euro arttıkça fiyat yükselecek. Burası Euro ülkesi mi? Bakan Avrupa Birliği Bakanı mı? Deli Dumrul anlayışı hortladı, geçenden 15 Euro, geçmeyenden 15 Euro, yazıklar olsun” tepkisinde bulundu.

TEPKİLER DİNMİYOR

Köprünün geçiş ücretlerinin Euro üzerinden olmasına tepkiler dinmiyor. Sosyal medyada açıklama yapan milletvekillerinin tepkilerinden bazıları şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Yerli ve milli zihniyet, kendi milli para birimiyle ücreti belirlemiş. Maaşınızı döviz olarak mı alıyorsunuz diyen damadı unutmadık!

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray: Müşteri garantili fahiş maliyetli yatırımlar Osmanlı’nın tefecilerin eline düştüğü yılların aynısıdır. Döviz bulmanın bir yoludur. Adı konmamış kapitülasyondur.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş: İyi de biz henüz AB üyeliğine kabul edilmedik, bildiğim kadarıyla para birimizde de değişmedi. Yoksa Türk Lirası tedavülden mi kalktı?