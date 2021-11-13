1.8 milyon aileye 1.6 milyon bedava kömür

Türkiye Kömür İşletmeleri 2020’de 1,8 milyon aileye toplamda 1,6 milyon ton kömür dağıttı. 2019’a kıyasla dağıtım yapılan aile sayısı 200 bin azalırken dağıtım yapılan kömür miktarı arttı. Kurumun kârı ise yüzde 97 geriledi.

Sozcu.com.tr

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından 2020 yılında 531 sayılı Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 1.8 milyon aileye bedelsiz olarak yaklaşık 1,6 milyon ton kömür dağıtıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (HMB) açıkladığı kamu işletmeleri raporuna göre, 2018’de TKİ’nin bedelsiz kömür dağıttığı aile sayısı 2 milyon 30 bin, kömür miktarı 2,6 milyon tondu. 2019’da 2 milyon 26 bin aileye 1,5 milyon ton kömür dağıtıldı.

TKİ’nin internet sitesinden yer alan bilgiye göre, 2003 yılından 2020 yılı sonuna kadar toplam 30 milyon ton kömür bedelsiz olarak yoksul ailelere dağıtıldı.

HAZİNE’DEN TKİ’YE 1,2 MİLYAR TL BEDAVA KÖMÜR BEDELİ

Muhtaç ailelere kömür yardımı yapılmasına yönelik uygulama kapsamında HMB tarafından TKİ’ye 2020 yılında 1,2 milyar TL görevlendirme bedeli ödemesi yapıldı. 2019’da bu miktar 1,1 milyar TL idi.

TKİ, 2020 yılında toplam 13,5 milyon ton kömür satışı yaptı. Bu miktarın yüzde 60’ı termik santrallerde, yüzde 40’ı ise ısınmada ve sanayide kullanılmak üzere piyasaya satıldı.

Yoksul ailelere bedelsiz dağıtımı yapılan kömür, ısınma amacıyla piyasaya satışı yapılan kömür miktarına dahil olup toplam satış miktarının yüzde 11,3’ünü oluşturdu.

2020 yılında TKİ’nin satışları; kömür santrallerinin filtre sorunu sebebiyle üretimlerini kısmaları ve pandemi etkisinden dolayı bir önceki yıla göre yüzde 1,9 oranında azaldı.

KARI YÜZDE 97 AZALDI

2019 yılını 101 milyon lira kâr ile kapatan TKİ’nin kârı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 97.1 azalarak 2.9 milyon lira oldu.

Kuruluşun 2020 dönemde Ar-Ge harcaması 2,8 milyon TL, toplam yatırım harcaması 27,7 milyon TL oldu.

TKİ’nin 2020 yılı sonu itibarıyla, 2,1 milyar ton kömür rezervi bulunuyor. Toplam kömür rezervinin 1,6 milyar tonu görünür rezerv.

TKİ tarafından 2020 yılında rödavanslı sahalardan yapılan üretim dahil olmak üzere 29,6 milyon ton tüvenan, 22,7 milyon ton satılabilir kömür üretilti. TKİ’nin kendi sahalarında ürettiği kömür miktarı ise 12,4 milyon ton oldu.

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