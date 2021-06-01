“1. Diyarbakır Kısa Film Festivali”nin galası gerçekleştirildi

DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Diyarbakır Kısa Film Festivali"nin galası yapıldı.

Festival direktörü, Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği Başkanı yönetmen Serhat Gönen, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen galada yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da ilk kez kısa film festivalinin düzenlenmesinden duyduğu heyecanı dile getirdi.

Diyarbakır'da her zaman bir film festivali yapmayı istediğini aktaran Gönen, "Bu yıl iki ilki yaşıyoruz. Festivalinin ilki yapılıyor. Ayrıca, bu yıl kentte fiziki olarak gerçekleştirilen ilk festival oldu. Amacımız sektör profesyonellerini kente getirip buradaki sinemaseverlerle buluşturmaktı. Festivalle, Diyarbakır'ın bir film platosu olduğunu herkese göstermek istedik." dedi.

Gönen, festivalin kentin tanıtımına katkı sunacağı için mutlu olduğunu belirtti.

Sinema oyuncusu Suna Yıldızoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da festivale katılmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

En son konser için 1979 yılında kente geldiğini anımsatan Yıldızoğlu, o dönemde kaldığı Sur ilçesinde hala eski havanın mevcut olduğunu kaydetti.

Sur'da ortama uygun yeni evlerin yapılmasının çok hoşuna gittiğini dile getiren Yıldızoğlu, "Diyarbakır'da festival yapılması önemli. Sanat ve müzik bizi birleştiriyor. Bu bağları koparmamamız gerektiğini düşünüyorum. Müthiş bir fikir ve daha güzel şeylerin yapılacağından eminim." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hakan Karsak ise Diyarbakırlı olarak kentin sinema ve tiyatrosu için tecrübelerini burada aktarmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Karsak, "Yıllar sonra burada arkadaşlarımız ve gençlerimizle görüşmek benim için gurur vericidir. Sinema ve tiyatrolar yüzde 50 kapasite ile açıldı. Sıcağa ve salgına rağmen gençlerin ilgisi güzel. Böyle kaliteli bir festivalle özlemi gidermeye çalışıyoruz. İstanbul ve Diyarbakır arasında film ve tiyatroda köprü görevi görmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Gecede sinema oyuncusu Ali Sürmeli'ye Ahmet Arif adına, Suna Yıldızoğlu'na da Sami Hazinses adına "Emek Ödülü" verildi.

Sağlık sorunları nedeniyle geceye katılamadığını görüntülü mesajla ileten Sürmeli'nin ödülünü Karsak aldı.

Gala, festivale destek verenlere plaket takdiminin ardından sona erdi.

– Festival bünyesinde 15 etkinlik yapılacak

Kademeli normalleşme sürecine geçişle festivale ev sahipliği yapacak olan Diyarbakır, oyuncu, yönetmen ve sinema sektörünün önemli isimlerini ağırlayacak.

Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneğinin geçen yıl şubat ayında start verdiği organizasyon için başvurular mart ayında başladı. Geçen yıl haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan festival, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenirken, başvurular online alındı.

Festivale, 1266'sı uluslararası gösterim, 587'si kurmaca, 172 belgesel kategorisinden olmak 2 bin 25 başvuru oldu. Finale kalan 20 film arasında 4 Kürtçe film de yer alıyor.

Festival bünyesinde, senaryo, yönetmenlik ve görüntü yönetmeni atölyesi olmak üzere toplam 15 etkinlik yapılacak.