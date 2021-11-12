1 dolar 10 TL oldu

Dolar/TL, akşam saatlerinde uluslararası piyasalarda 10 TL seviyesini gördü. ABD’de enflasyonun yüzde 6,2 ile beklentileri aşması dolar endeksini güçlendirirken, Türkiye’de faiz indirimlerine devam edileceği endişesi de kurda baskı yaratıyor.

Dolar/TL, ABD’de enflasyonun 1990’dan bu yana görülen yüksek seviyeye çıkması ve Türkiye’de enflasyon ve para politikası endişeleriyle 10 TL seviyesine yükseldi.

Kurda dün 9,97’lik zirve görülmüştü. Euro/TL’de ise 11,44 seviyesi görüldü.

ELVAN: KURDAKİ HAREKETLİLİĞİN FARKINDAYIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı bütçe sunumunda “Son 2 aydır, küresel gelişmelerin de etkisiyle, finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız” demişti.

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