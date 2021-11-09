1 kilo ihracat 11 lira bir iPhone 23 bin lira

Türkiye’de cari açığın temel nedenlerinden biri olan yüksek teknoloji ürünleri geliştirme konusundaki eksiklik TBMM’deki bütçe görüşmelerinde gündem oldu. Muhalefet, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde yüksek teknoloji ürünleri ihracatında Türkiye’nin durumunu “gram hesabıyla” anlattı.

Zekeriya ALBAYRAK

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “İmalat sanayiinde 1 kilo yani 1000 gram ihraç ettiğimiz üründen 11 lira kazanıyoruz. Ama ithal ettiğimiz bir telefonun gramına 96 lira ödüyoruz. İşte 238 gram ağırlığında bir iPhone telefonun fiyatı 23 bin lira. Yani gramı 96 lira! Dünyayı giydiriyor, mobilyasını üretiyor ama cep telefonunu, bilgisayarını veremiyoruz. Arka plandayız, tezgahtayız ama biz marka olamıyoruz. İmalat sanayinde dünyadaki ihracat payımız yüzde 1 bile değil. Bu mudur dünyayı kıskandıran tablo? Türkiye’nin imalat sanayiinde dünyadaki ihracat payı yüzde 1 bile değil” dedi.

OSB’LERİN PARASINA MALINA ÇÖKMEYİN

Yeni organize sanayi bölgesi (OSB) kanun taslağına ilişkin kaygıları dile getiren Çakırözer, “Taslak, paraya sıkışan saraya, sanayicinin boğazına çökerek yeni kaynak yaratma talebinden başka bir şey değil. Sağlıklı işleyen OSB’lerin sorunları çözüm bekliyor ama siz kalkmış hepsinin müteşebbis heyetlerine vali, kaymakam, başkan atamak istiyorsunuz” dedi.