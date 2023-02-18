1 Mart’ta ‘Omuz Omuza’ | Yardım organizasyonunda sürpriz konuk

TFF’nin ‘Omuz Omuza Türkiye’ sloganı ile 1 Mart’ta düzenleyeceği yardım kampanyasının detayları netleşmeye başladı.

Tüm spor kanallarında eşzamanlı yapılması hedeflenen organizasyonda, kulüp başkanları, teknik direktör ve takım kaptanlarının, stüdyoda yardımseverler ile telefon görüşmesi yaparak bağışları toplaması amaçlanıyor.

Yolu Türkiye’den geçmiş yabancı hocalar, futbolcular ve diğer futbol insanlarının görüntülü olarak bağlanması amaçlanan programda sürpriz bir isim de yer alabilir. UEFA Başkanı Ceferin’in canlı yayına bağlanarak, dileklerini aktarması planlanıyor.