1 Mayıs 1996’da ölen işçiler anıldı

DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve siyasi partiler 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de hayatını kaybeden işçiler için anma etkinliği düzenledi. Yaşamını yitirenlerin anısına karanfiller bırakıldı.

1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de hayatını kaybeden Hasan Albayrak, Dursun Odabaşı ve Yalçın Levent Hasanpaşa’da düzenlenen anma etkinliğinde anıldı. Basın açıklamasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nevzat Karataş da katıldı.

“4 HAFTA ÇARKLAR DURDURULMALI”

Basın açıklamasını okuyan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen salgın nedeniyle işçilerin ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Bugün tam kapanma diye sundukları önlem paketinde de işçi sınıfının ve halkın sağlığını ve gelirini değil sermayenin çıkarını korumaya çalışıyorlar. Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlanmalı, acil ve zorunlu işler dışında 4 hafta çarklar durdurulmalıdır” dedi. Gezen’in konuşmasından sonra, yaşamını yitirenlerin anısına karanfiller bırakıldı.

İstanbul’da Taksim Kazancı Yokuşu ve Şişhane’de de etkinlikler düzenlendi.

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