1 Mayıs 2020 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye’de corona virüsü ile enfekte olan hasta sayısı 112 bin 261. Bilim Kurulu üyeleri, yaptığı açıklamalar ile önemlerin ciddiye alınması durumunda corona virüsünün bayramdan sonra kontrol altına alınabileceğini söylüyor. Bu önlemler kapsamında zaman zaman sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Peki 1 Mayıs 2020 sokağa çıkmak yasak olacak mı? İşte tüm detaylar…

1 MAYIS 2020 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklama ile 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 1 Mayıs’ta başlayacak ve 3 Mayıs’ta bitecek sokağa çıkama yasağı uygulaması olacağını söyledi. Erdoğan ayrıca, sokağa çıkma yasaklarının Ramazan Bayramı’na kadar hafta sonları devam edeceğini söyledi.

MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Vatandaşlar sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde marketlerin açık olup olmayacağını da merak ediyor. Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada marketlerin 1 Mayıs 2020 günü 09.00 ile 14.00 arasında açık olacağını belirtti.

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