56.4 F
Los Angeles
1 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündem1 Mayıs kutlamalarında CHP’liler ile Memleket Partililer arasında kavga

1 Mayıs kutlamalarında CHP’liler ile Memleket Partililer arasında kavga

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Kentte polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kırkayak Parkı’nda önlemler aldı. Sivil toplum örgütleri ile siyasi parti üyeleri de kutlama alanına yürüyüş yaparak geldi. Üst aramasının ardından alana giren işçiler, sloganlar atarak halay çekti.

Katılımcılara seslenen sendika temsilcileri, işçilerin dayanışma içerisinde olması gerektiğini belirtti.

Kutlamaların sonunda Memleket Partili ve CHP’li 2 grup arasında partilerine ait bayrakların birbirlerinin önüne geçtiği iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede tekme- tokat kavgaya dönüştü. Gerginlik, görevli polislerin araya girmesiyle sonlandırıldı. (DHA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,486BeğenenlerBeğen
16,193TakipçilerTakip Et
3,520TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States