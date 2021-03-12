1 Mayıs’a Kadar Tüm Amerikalılar Aşı Olmaya Hak Kazanacak

Başkan Joe Biden 1 Mayıs’a kadar tüm Amerikalılar’ın aşı olmaya hak kazanacağı, Amerika’nın bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’a kadar da ülkenin “normale yakın” faaliyetlerine döneceği vaadinde bulundu.

Başkan Biden, 20 Ocak’ta göreve geldiğinden bu yana halka hitaben ilk prime-time konuşmasını yapmak için Corona virüsü salgının pandemi ilan edilmesinin birinci yıldönümünü seçti. Son yıldır kitlesel düzeyde sağlık ve ekonomi krizleriyle boğuşan ve salgına dünyadaki en büyük can kaybını veren Amerikalılar’a yeni umutlar vermeyi hedefleyen Biden’ın bu konuşmasında açıkladığı aşı stratejisi, halen belli yaş ve sağlık gruplarına uygulanan ve aşamalı olarak gevşetilen kısıtlamaları kaldırıp tüm yetişkin Amerikalılara aşı olma şansı kazandıracak. Ancak uzmanlar yine de tüm bu iyimser vaatlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilebileceği konusunda temkinli davranıyor.

Beyaz Saray’da konuşan Biden, yönetiminin aşı stratejisi kapsamında aşılama çabalarının hızlandırılacağını, aşı merkezlerinin sayısının artırılacağını, ayrıca aşı yapacak uzman tanımlamasının genişletileceğini bildirdi. Bu çerçevede, 950 sosyal sağlık merkezi ve 20 bin eczanenin aşı merkezine dönüştürülmesi; aşı yapmak üzere de dişçiler, acil tıbbi müdahale görevlileri, ebeler, göz doktorları, ambulans görevlileri, doktor asistanları ve tıp fakültesi öğrencileri gibi çok sayıda sağlık sektörü çalışanına aşı yapma görevi verilmesi planlanıyor. Biden ayrıca 4 bin askeri daha aşı yapmakla görevlendirecek ve bu kapasitede hizmet veren asker sayısı 6 bine çıkarılacak.

Başkan Biden’ın sağlık danışmanı Doktor Anthony Fauci daha önce normalleşme sürecinin sonbahara kadar olmayacağını savunsa da Biden bu konuşmasında “normale yakınlaşılacak” sürecin başlangıç tarihi olarak ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’u belirledi. Biden “bu Bağımsızlık Günü’nü gerçek anlamda özel bir kutlamaya dönüştürelim” diye konuştu. 4 Temmuz’da sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulması koşuluyla Amerikalılar’ın küçük gruplar halinde kutlamalar yapmasına izin verilecek.





Son bir yıl içinde 530 bine yakın Amerikalı’nın Corona virüsü salgınında hayatını kaybettiğinin altını çizen Başkan Biden, bu can kaybının Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı ve 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplamından daha fazla olduğunu söyledi. Biden, “herkes farklı deneyimler yaşasa da hepimiz bir şeyler kaybettik” dedi, yaşananları “kitlesel acı ve fedakarlık” diye tanımladı.

Joe Biden dün Corona virüsü salgınından ağır darbe alan ekonomiyi yeniden toparlamak amacıyla Kongre’den geçen 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini onaylamıştı. Başkan, bu paketin virüsü yeneceğini, ekonomiyi eski sağlığına kavuşturacağını ve ihtiyacı olan Amerikalılara doğrudan yardım gönderilmesini sağlayacağını açıkladı. Yardım çeklerinin bu haftasonundan itibaren adreslere gönderilmesine başlanacak.

Biden’ın imzalayıp yürürlüğe koyduğu ekonomik teşvik paketi çerçevesinde tüm Amerikalı bireylere 1400 dolara kadar tek seferlik nakit yardımı yapılacak, işsiz kalan Amerikalılar’a her hafta gönderilen yardım çeklerinin süresi Eylül ayı sonuna kadar uzatılacak. Ancak geçen yıl haftada 600 dolarla başlayan bu yardım çekleri, Kongre’deki son görüşmelerin ardından 300 dolara indirilmişti. Pakete ayrıca, çocuklu ailelere vergi indirimlerinin arttırılması, çocuk bakımı ve ücretli izin olanakları sağlanması, kira geliri alamayan kişilere yardım yapılması, gıda yardımlarının arttırılması ve insanların ödeyemedikleri elektrik, su, doğal gaz gibi giderlere yönelik destekler de dahil.

Aşı stoklarının da arttırılacağını söyleyen Biden, Amerika’daki tüm eyaletlere ve bölgelere talimat verileceğini ve tüm yetişkinlerin 1 Mayıs’a kadar hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan aşılanma hakkına sahip olmasının sağlanacağını bildirdi.

Bu ayın sonuna kadar yaklaşık 255 milyon kişiye yetecek dozda aşı siparişinin Amerika’ya ulaşması planlanıyor, ancak bu aşıların dağıtımı ve yapılması daha uzun zaman alacak.

Başkan Biden tüm ülke genelinde bir federal web sitesi açılacağını ve “günler ve geceler boyunca” aşı randevusu ayarlamaya çalışan kişilere destek sağlanacağını söyledi.

Amerikalılara sağlık kurallarına uyma çağrısını yineleyen Biden, salgınla mücadele döneminde, vaka sayılarının yeniden artabileceği yönündeki uzman uyarılarına karşı her Amerikalı’nın üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Başkan Biden ayrıca salgının başından bu yana Asya asıllılara uygulanan şiddeti kınadı, bu tavrın Amerikalılar’a yakışmadığını söyledi ve son verilmesi çağrısında bulundu. Çok sayıda Asyalı, son bir yıldır saldırılara ve tacize uğramıştı. Eski Başkan Donald Trump, ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen Corona virüsünü sıklıkla “Çin virüsü, Wuhan virüsü” gibi yabancı düşmanı ifadelerle tanımlamış ve bu tavrıyla Asyalılara karşı şiddet olaylarını kışkırttığı gerekçesiyle eleştirilere hedef olmuştu.

Biden’ın yaptığı konuşma, bir yandan Amerikalıları aşı yaptırma, sıkı sağlık kurallarına uyma ve maske takmayı sürdürmeye ikna etmeyi; diğer yandan da federal hükümetin halkın yanında olduğu şeklinde bir iyimser bir görünüm sunmayı amaçladı.





ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri, hafta başında aşı yaptıran Amerikalılar’ın normal faaliyetlere geçiş sürecini tanımlayan bir kılavuz yayınlamıştı. Perşembe itibarıyla ABD’de yaklaşık 100 milyon doz aşının yapılmış olması hedefleniyor.

Bundan bir yıl önce Dünya Sağlık Örgütü Corona salgınını pandemi ilan ettiğinde eski Başkan Donald Trump halka hitaben bir konuşma yapmış, seyahat kısıtlamaları getirmiş, Amerikalılara hijyen kurallarına uyma çağrısı yapmış ancak salgının yaratacağı çifte sağlık ve ekonomik tahribatı hafife almıştı. Trump daha sonra, virüs tehdidini bilerek hafife almaya çalıştığını açıklamıştı.