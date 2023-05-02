55.1 F
Los Angeles
2 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündem1 Mayıs’ta 192 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs’ta 192 kişi gözaltına alındı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim’de dün polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Taksim Meydanı polis bariyerleriyle kapatıldı.

Meydana çıkan bütün sokaklarda polis ekipleri görev aldı. Buna rağmen farklı noktalarda toplanarak Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti.

Polis ekiplerince yapılan müdahalelerde dün 192 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı araçlarıyla emniyete götürülen 192 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,480BeğenenlerBeğen
16,191TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States