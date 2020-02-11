1 milyon 160 bin annenin gözü Sayıştay’da

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün başkan Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaadi olan 4 yaş ve altındaki çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı vermek üzere hazırladığı teklif, 16 Ocak 2020 tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme gelmişti.

AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu İBB Meclisi’nde Sayıştay’dan olumlu görüş alınması şartı ile annelere ücretsiz kart verilmesi teklifi uygun bulunmuştu.

Bunun üzerine İBB yönetimi Sayıştay’dan olumlu görüş almak üzere harekete geçti. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 21 Ocak 2020 tarihinde Sayıştay Başkanlığı’na yazı gönderdi.

MECLİS KARARINI UYGULAMAK İÇİN GÖRÜŞ İSTENDİ

İBB Belediye Başkanı adına genel sekreter yardımcısı Orhan Demir imzası ile gönderilen yazıda, alınan meclis kararı hatırlatılarak annelerin sosyal hayata katılımı ve ulaşım anlamında hareketliliğini artırmak, toplu ulaşımı teşvik etmek, özel araç kullanımını azaltmak ve buna bağlı olarak otomobil kullanımından kaynaklı karbon salınımını azaltmak, aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul’da 4 yaş ve altında olan yaklaşık 1 milyon 160 bin çocuğun annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi konusunun Sayıştay’ın olumlu görüşü alınması kaydıyla uygun görüldüğü aktarıldı.

Söz konusu meclis kararının uygulanmaya başlanabilmesi ve gereğinin yapılabilmesi için Sayıştay Başkanlığı’ndan görüş istendi.

Sayıştay’dan olumlu görüş çıkması halinde İstanbul’da 1 milyon 160 bin çocuğun annesine ücretsiz ulaşım hakkı tanınacak.