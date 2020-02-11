1 milyon 160 bin kişi tam 1 yıldır iş arıyor

Ekonomik krizin ağır yükünü sırtlanan vatandaş, işsizlikle mücadele ederken, iş bulma umudunu da kaybediyor. Kamunun yaptığı alımlarla işsizlik rakamlarında bir miktar toparlanma gözlense de her 4 işsizden biri, 1 yılı aşkın süredir iş arayışında. Son verilere göre, 2019 yılı kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 13.3 seviyesinde gerçekleşti. Krizin başından bu yana kan kaybeden istihdam kasım döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre 145 bin kişi azalarak 28 milyon 169 bin kişi, istihdam oranı ise 0.9 puanlık azalış ile yüzde 45.6 oldu.

KRİZ ETKİLİ OLDU

Bu noktada en dikkat çekici gelişme iş bulma umudunu yitirenlerde oldu. Ekonomik krizin en büyük hasarı olarak kayıtlara geçen uzun süreli işsizliğin etkilediği vatandaş, iş bulma umudunu da yitiriyor. 2019 kasım döneminde 1 yıldan daha fazla süredir işsiz olanların sayısı bir önceki yıla göre 305 bin kişi artarak, 1 milyon 160 bine çıktı. Bu verilere göre, işsizler ordusunun yüzde 26’sı 1 yıldan daha fazla süredir iş arıyor. Uzun süreli işsizlikle birlikte 2018 Kasım döneminde 522 bin kişi iş bulma umudunu yitirdiği için iş aramayı bırakırken, bu rakam kasım 2019’da 715 bine çıktı.

4 GENÇTEN BİRİ İŞSİZ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan işsizlik verilerindeki kısmi toparlanma üzerinde kamuda artan istihdamın etkisi oldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın derlediği verilere göre, 2019 yılı dördüncü dönem toplam kamu istihdamı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 6.7 oranında artarak 4 milyon 644 bin kişi oldu. Öte yandan tarım dışı işsizlik oranı 1.1 puanlık artış ile yüzde 15.4 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı mevsimsel etkilerle birlikte tarım sektöründe 147 bin, inşaat sektöründe 253 bin kişi azaldı. Sanayi sektöründe çalışan sayısı 102 bin artarken, hizmet sektöründe ise 152 bin kişi arttı. Bu dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puanlık artışla, yüzde 24.5 oldu. Gençler arasında ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puanlık artışla yüzde 25.2 olarak açıklandı.

Kentli kadınların yüzde 36’sı işsiz

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan istihdam raporuna göre OECD ülkeleri arasında Türkiye en yüksek üçüncü işsizlik oranına sahip ülke olarak dikkat çekti. 2019’da AB’nin 28 ülkesinin işsizlik oranı yüzde 6.4 olarak açıklanırken, Türkiye’de ise 2012’de yüzde 8.4 olan işsizlik oranı 2017’de yüzde 10.9, 2019’da yüzde 13.3’e yükseldi. Öte yandan tarım dışı işsizlikten en büyük darbeyi kadınlar alırken, Kasım 2019’da kentsel genç kadın işsizliği yüzde 36’ya yükseldi.