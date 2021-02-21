1 milyon TL’lik temsil ve ağırlama giderini 30 bin TL’ye düşürdüm

Ovacık ilçesinde 5 yıl süreyle görev yaptıktan sonra, Tunceli Belediye Başkanı seçilen Türkiye’nin tek komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Komünist olmaktan kaynaklı önümüze sıkıntılar çıkıyor ama artık komünist olmam kabullenildi” dedi. Belediyeyi 68 milyon lira borçla devralan Maçoğlu bunun 10 milyonunu ödedi ve israfa son verdiklerini açıkladı. Maçoğlu iki yıllık Tunceli Belediye Başkanlığı dönemini ve yaptıklarını SÖZCÜ HaftaSonu’na anlattı:

BU KADAR TEMSİL Mİ OLUR?

– 68 milyon borçla belediyeyi devraldık. İki yıllık süreçte borcumuzu 58 milyon 499 bin 17 liraya düşürdük. Yani borcun yaklaşık 10 milyonunu ödedik. Bu borç nereden gelmiş, birçok ihmal var. Temsil ağırlama giderleri çok yüksekti, 1 milyon liranın üzerindeydi. Bu kadar temsil ağırlama mı olur? Bu tutarı 30 bin liraya düşürdük. Şu an borçlanma sınırı aşıldığı için kredi çekemiyoruz, borçlarımız da gelirlerimiz bize ulaşmadan kaynağından tahsil edildiği için zorluk yaşıyoruz. Borçlanmak her zaman kötü değildir kimi alt yapı hizmetleri olur, uzun vadeli borçlanırsınız, hizmet için bunlar yapılır.

– Bizden önceki kayyum yönetimi, Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ait anayol kenarlarında var olan elektrik direklerini sökmüş. Bu direklerin yerine buranın iklim şartlarına uygun olmayan elektrik direkleri almışlar. Üstelik ihale yapıp piyasa değerinin çok üstünde de fiyat ödemişler. Böyle harcamalar, örnekler var. Biz ihale yapmak yerine halkımızla dayanışarak belediye öz kaynaklarını etkin kullanarak çalışma yapıyoruz. İleriye dönük güneş enerjisi santrali, geri dönüşüm proje çalışmalarımız var.

KİRALARI TOPTAN ALMIŞLAR

– Ovacık’tan bu yana 7 yıldır halka hesap verebilir bir anlayışı sürdürüyorum. Bu yıl da aynı anlayışla gelir-gider tablomuzu halkımızla paylaştık. Ayrıca belediyenin kimi kira gelirleri de toplu alınmış ve harcanmış. Böyle olunca gelirlerimiz de olması gereğinden düşük hale geldi. SGK, vergi dairesi, elektrik faturası borçlarının zamanında ödenmemesi sonucunda faiz ödemek durumunda kaldık. Belediyemize ait dükkân gelirlerini peşin tahsil etmişler ve biz ekonomisi daraltılmış bir belediye teslim aldık.

İLLER BANKASI DESTEK VERMİYOR

İller Bankası’ndan herhangi bir destek çıkmadığını belirten Fatih Maçoğlu, şunları anlattı: “Aksine kayyum dönemindeki krediler, teminatlı ikraz kredisi olarak çekildi. Pandemi sürecine rağmen bu krediler kesilmeye devam ediliyor. Emekli olan personellerimize ait tazminatların ödenmesinde de herhangi bir destek sunulmadı. İller Bankası’na yapılan hiçbir projeye olumlu bir dönüş olmadı.”

Fatih Maçoğlu, kamuoyu tarafından ‘Komünist Başkan’ olarak tanınıyor. Ülkenin ilk Türkiye Komünist Partisi’ne üye il belediye başkanı. “Artık benim komünist olmam kabullenildi” diyor. Maçoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

SIKINTIMIZ YOK

“İçinde yaşadığımız dünyaya, yaşadığımız coğrafyaya karşı kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu sorumluluk, sahip olduğumuz dünya görüşünün etkisi. Yani bir şey yaparken bu sorumlulukla hareket ederseniz işinizin kolaylaşacağından emin olabilirsiniz. Daha önce mülkü amirle sıkıntılarımız oldu. Şu an için bir sıkıntımız yok. Komünist olmaktan kaynaklı elbet verdiğimiz mücadelede, önümüze sıkıntılar çıkıyor. Ama artık benim komünist olmam kabullenildi.”

Fatih Maçoğlu, makam aracı kullanmıyor. Kendi cebinden benzinini koyduğu özel aracını kullanıyor. Gerekçesini ise şöyle anlatıyor: “Makam aracı kullanmayı doğru bulmam. Belediyedeki arkadaşlarla Ankara’ya gideceksek, benim ya da o arkadaşımızın arabasıyla gidiyoruz. Ankara’da yoldaşlarımızın evinde kalıyoruz ki belediye bütçesine katkımız olsun.”

Ve pandemi… Salgınla ortaya çıkan işsizliğin Tunceli halkını ciddi anlamda etkilediğini kaydeden Maçoğlu, “Bu sorunu, dayanışma üzerinden aşmaya çalışıyoruz” dedi.