1 Ocak 2020: Hastaneler, eczaneler, bankalar ve kargolar açık mı?

Yeni bir yıla tatille birlikte başladık. 1 Ocak ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle de birçok kurum kapalı oluyor. Vatandaşlar 1 Ocak Salı günü hangi kurumların açık olduğunu merak ediyorlar. Bugün açık ve kapalı olan kurumlar hakkında ayrıntılı bilgileri haberimizden edinebilirsiniz. 1 Ocak’ta bankalar, PTT, hastaneler, eczaneler ve kargolar açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı…

BANKALAR, PTT, HASTANELER, ECZANELER VE KARGOLAR AÇIK MI?

1 Ocak 2019 Salı günü resmi tatil. Dolayısıyla okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 OCAK YILBAŞI ÇARŞAMBA GÜNÜ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ CUMA GÜNÜ

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SALI GÜNÜ

23 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ CUMARTESİ GÜNÜ (YARIM GÜNÜ)

24 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1’NCİ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

25 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2’NCİ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

26 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3’ÜNCÜ GÜNÜ SALI GÜNÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ÇARŞAMBA GÜNÜ

30 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ PERŞEMBE GÜNÜ(YARIM GÜN)

31 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1’İNCİ GÜNÜ CUMA GÜNÜ

1 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 2’NCİ GÜNÜ CUMARTESİ GÜNÜ

2 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 3’ÜNCÜ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

3 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 4’ÜNCÜ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAZAR GÜNÜ

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ