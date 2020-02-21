1 yıllık dram güzergâhı… Afganistan, İran, Van, İzmir, Adana…

Adana’nın Seyhan ilçesinde D-400 karayolu kenarında çoğu Afganistan bazıları Pakistan ve Özbekistan uyruklu 130 kaçak göçmenin olduğu ekiplerce tespit edildi. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu iki çocuğun ise hasta olduğu kaçak göçmenlerin, İzmir’den Adana’ya geldikleri belirlendi.

BANKER BİLO AKLA GELDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada göçmenlerin yaklaşık 1 yıl önce Avrupa’ya gitmek için İzmir’e geldiği, buradan deniz yoluyla Avrupa’ya gitmeye çalıştıkları ancak gidemeyince birkaç kişiyle anlaşıp karayoluyla yine kaçak yollardan Avrupa’ya gitmek için yola çıktıkları, anlaştıkları şahısların kendilerini jandarma olarak tanıtıp kaçak göçmenleri Adana’ya getirdiği öğrenildi.

Bu durum başrollerini Şener Şen ve İlyas Salman’ın oynadığı Banker Bilo filmini akıllara getirdi. Filmde Şener Şen de Avrupa’ya gitmek isteyen vatandaşları İstanbul’a getirip Avrupa diye kandırıp paralarını alıp kaçmıştı.

Kendilerinin Adana’da olduğunu öğrenen kaçak göçmenler şok olurken, ülkelerinde savaş ve işsizlik olduğu için bir yıl önce İran’da bin ile ikişer bin dolar para vererek Türkiye’ye Van üzerinden giriş yaptıklarını anlattı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Göçmenler şunları iddia etti:

* Türkiye’ye kaçak yollarla geldik, buradan denizyoluyla yurtdışına çıkacaktık ama gidemedik.

* Afganistan’da savaş var, orada bomba patlıyor çocuklar ölüyor. Ama kimse bilmiyor.

* Biz canımızı kurtarıp bir iş sahibi olmak ve daha sonra iyi bir hayata sahip olmak için buraya geldik. Afganistan’ı terk ettim çünkü orada savaş var.

* IŞİD ve onun gibi terörist gruplar var. Annem ve babam Afganistan’da biz onları bırakmak istemedik ama onlar bizi gönderdi.

Kaçak göçmenler daha sonra sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. (İHA)