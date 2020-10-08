’10 Amerikalıdan 6’sı, Trump’ın ‘fazla miktarda’ yanlış bilgi yaydığını düşünüyor’

Gallup/Knight Vakfı, ABD’de önümüzdeki ay yapılması planlanan başkanlık seçimlerine ilişkin yaptığı bir anketin sonuçlarını yayınladı.

Ankete göre, katılımcıların çoğunluğu ‘fazla miktarda’ yanlış bilgi yayan iki kaynaktan birinin mevcut Başkan Donald Trump, diğerinin ise sosyal medya olduğu belirtti.

‘Yanlış bilgi yayılmasından sorumlu iki kaynak Trump ve sosyal medya’

Katılımcıların yüzde 58’i, Trump’ın büyük oranda yanlış bilgi yaydığını söylerken, yüzde 11’lik bir kesim de bunun ‘makul düzeyde’ olduğu görüşünde.

Bununla birlikte ankete katılanların yüzde 54’ü, sosyal medya platformları ve uygulamalarının da büyük oranda yanlış bilgi yaydığı görüşünü dile getirirken, yüzde 36’lık bir kesim, sosyal medyanın bu konuda makul sayılabilecek bir durumda olduğunu belirtti.

Katılımcılar Biden hakkında olumlu görüş bildirdi

Öte yandan katılımcıların tutumu, Demokrat aday Joe Biden konusunda farklılık gösterdi. Yalnızca yüzde 30’luk bir kesim Biden’ın ‘fazlaca’ yanlış bilgi yaydığı hükmünü verirken, yüzde 19’luk bir kesim de bunun makul düzeyde olduğunu kaydetti.

Ankete katılanların yüzde 43’ü, Kongre’deki Cumhuriyetçilerin fazla miktarda yanlış bilgi yaydığı görüşünü belirtti. Demokratlar hakkında aynı görüşü yüzde 36’lık bir kesim paylaştı.

Ankete katılan 5 kişiden 4’ü ise, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin seçim sürecini etkilemesinden endişe duyduklarını kaydettiler.

Bunun yanı sıra Gallup/Knight’ın anketi, adaylar arasındaki ilk canlı yayın tartışmasından ve Başkan Trump’a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasından önce, 11 ile 24 Eylül tarihleri arasında yapıldı.