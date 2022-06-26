10 aylık bebek kaza kurbanı

Denizli’de kavşakta çarpışması sonucu sürüklenen araçlar kaldırımda bekleyen bebek arabasına, hamile kadına ve yayaya çarptı. 10 aylık bebek hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı.

Kaza, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Cinkaya Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta Hüseyin K. (59) idaresindeki otomobil ile Ender B.’nin (47) kullandığı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar kaldırımda bulunan Ömer F. B. (46), hamile Kumral Ö. (34) ile bebek arabasında bulunan 10 aylık Amine Azra Bakan’a çarptı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri durumu ağır olan bebeği, hamile olan kadını ve yayayı hastaneye kaldırdı. Otomobilde bulunan Z.Ö. (13) ve Y. G. (7) tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, araçlardaki H.Ö. (36), G.G. (33) ve O.G. (33) ise ayakta tedavi edildi.

Can pazarının yaşandığı olayda sürçüler gözaltına alınırken, minibüsün kullanıcısı Ender B.’nin ise 1.57 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan Amine Azra bebekten ise kısa süre sonra acı haber geldi.

Bebeğin doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, hastaneye kaldırılan çocukların ise taburcu edildiği belirtildi. Hamile Kumral Ö. ve yaya Ömer F. B.’nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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