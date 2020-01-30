10 bin metal işçisi 5 Şubat’ta greve gidiyor!

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde uzlaşmasının ardından gözler Birleşik Metal-İş’e çevrildi. 37 fabrikanın temsilcilerinin katıldığı toplantıda Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin 5 Şubat’ta greve çıkması karara bağlandı.

Birleşik Metal-İş’ten yapılan açıklamada “Merkez TİS Komisyonu MESS’in sefalet ücreti dayatmasını kabul etmedi” denirken, 5 Şubat’ta 11 ildeki 41 fabrikadan, 10 bin metal işçisinin greve çıkacağı duyuruldu.

Birleşik Metal-İş’ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “MESS’le Sendikamız arasında dün gece (28 Ocak 2020) geç saatlerde yapılan toplantıda MESS tarafından verilen yüzde 17 oranındaki ücret teklifini değerlendirmek üzere bugün (29 Ocak 2020) toplanan Merkez TİS Komisyonu MESS’in sefalet ücreti dayatmasını kabul etmedi.

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‘5 ŞUBATTA BAŞLIYOR’

Merkez TİS Komisyonumuzun önerisini değerlendiren Genel Yönetim Kurulumuz, daha önce 5 Şubat’ta uygulanmak üzere alınan grev kararını arkasında olduğunu bir kez daha vurguladı. Genel Yönetim Kurulumuz, 5 Şubat grevini etkili biçimde hayata geçirmek için çalışmaları yoğunlaştırma kararı aldı.

5 Şubat’ta 11 ildeki 41 fabrikadan, 10 bin metal işçisi greve çıkacak. Metal işçileri daha önce defalarca yapılmaz denileni yaptı, olmazı oldurttu, tarih yazdı ve şimdi bir kez daha tarih yazma görevi, metal işçilerinin önünde durmaktadır. Metal işçilerinin uzlaşma çabalarına kulak tıkayan metal patronlarına, metal işçileri örgütlülükleri ile üretimden gelen güçlerini kullanarak en sert cevabı verecektir.

‘NESİLDEN NESİLE AKTARILACAK BİR DESTAN’

Eğer, grev ertelemeleri ile, baskı ile, tehdit ile, metal işçilerini korkutacaklarını sanıyorlarsa, onlara ne kadar yanıldıklarını açık bir şekilde göstereceğiz. Nesillerden, nesillere aktarılacak yeni bir destanın ilk adımı bugün atıldı.

Birleşik Metal İşçileri sendikası her zaman olduğu gibi bugün de, tüm metal işçilerinin, Türkiye işçi sınıfının, ekmek ve adalet mücadelesinin bayraktarlığı görevini gururla, onurla sürdürecektir. Metal işçileri 5 Şubat’ta bir kez daha tarih yazacak.

Biliyoruz ki, Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yanında işçilerin gözü, kulağı ve dayanışması metal işçileriyle olacaktır. Tüm sınıf dostlarını ve tüm metal işçilerini bu destana ortak olmaya, dayanışmaya davet ediyoruz.

Metal işçileri, sorumluluğunu taşıdığı binlerce metal işçisinin taleplerine sahip çıkacak, bu sorumluluğunun gereğini yerine getirecektir.