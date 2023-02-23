10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek, nasıl alınır?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören vatandaşlara 10 bin liralık hane başı destek ödemelerinin yapılmaya başlandığı bildirildi. Başvuru şartı aranmayan deprem yardım parası Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor.

Ödemelerin AFAD ile Bakanlıkça kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak yapıldığı kaydedilen duyuruda, “Şu ana kadar 680 bin 268 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup, ödemelere başlanmıştır.” bilgisi verildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SONUÇLANDIKÇA ÖDEMELER DEVAM EDECEK

Duyuruda şunlar kaydedildi:

“Hasar tespit çalışmaları sahada devam etmekte olup çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yapılmaya devam edecektir. Hane başı destek ödemeleri, Ziraat Bankasında hesabı bulunan vatandaşlarımızın doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşlarımızın ise T.C. kimlik numaralarına yapılmaktadır. Ödeme yapılan vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajı (SMS) gönderimine başlanmıştır.” AA

10 BİN TL DEPREM YARDIMI KİMLERE VERİLİYOR

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek.

“Yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı” olarak tespit edilen konutlara yönelik 10 bin lira tutarındaki hane başı destek ödemelerinin yapılmaya başlandığı belirtildi.