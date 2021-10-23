10 büyükelçiyi gönderemezler





Erdoğan muhtemelen ay sonunda Biden'la yapması planlanan görüşmeyi unutarak yüksek perdeden konuştu ve Amerika büyükelçisinin de sınırdışı edileceğini açıkladı. ancak aradan iki gün geçince durum anlaşıldı ve U dönüşü yapılarak "sınırdışı edilmeyecekler, işleri zorlaştırılacak" açıklamaları yapılmaya başlandı.

Bu arada Amerikan Foring Policy dergisi Erdoğan'dan sonra Türkiye'nin "Muhtemelen olağanüstü hal koşulları altında yine güçlü bir isim tarafından yönetileceğini" yazdı. dergiye göre en güçlü isim olarak Hulusi Akar'ı gösterdi.

Çok ilginç bilgiler bulacağınız bu sohbetin sadece baş kısmında biraz donma ve kayma var, dikkatinize sunmak isterim. Sizler için hiçbir kanalda göremeyeceğiniz çok daha fazla içerik üretmek için çabalıyorum. Bu yolculukta siz de varım diyorsanız linke tıklayarak katılabilirsiniz.:

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