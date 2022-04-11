10. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

10. Gün Ramazan İftar Menüsü

Bacaklı Yeşil Mercimek Çorbası (Sivas)

Kuzu Şiş

Pratik Sebzeli Pilav

Kızarmış Muz

Bacaklı Yeşil Mercimek Çorbası (Sivas)

Bacaklı yeşil mercimek çorbası (SİVAS) tarifi için malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı bacak (ev eriştesi)

2 soğan

50 g kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı tereyağı

6 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Nane

Kırmızı pul biber

Bacaklı yeşil mercimek çorbası (SİVAS) hazırlanışı

Yeşil mercimeği geniş bir tencereye alın. Üzerine su ekleyip yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu süzüp kenara alın. Yemeklik doğradığınız soğanı tereyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Kıymayı ilave edip kıymanın rengi dönünceye kadar kavurmaya devam edin. Salça ve suyunu süzdüğünüz mercimeği ilave edip 3-4 dakika pişirin. Suyu ilave edip kaynatın. Çorba kaynamaya başlayınca erişteleri ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Erişteler yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.

Kuzu Şiş

Kuzu şiş tarifi için malzemeler

500 gr kuzu şiş

1 çay bardağı zeytinyağı

2 sivri biber

2 domates

Kekik

Tuz

Karabiber

Kuzu şiş hazırlanışı

Pratik bayram tarifleri arasında özel bir yere sahip. Bir kapta zeytinyağı, tuz, kekik ve karabiberi karıştırın. Kuzu şişleri 1 saat kadar bu karışımda marine edin. Izgara şişlerine sırasıyla 2’şer santim kalınlığında doğradığınız biber, domates ve kuzu etlerini dizip ızgarada pişirin. İsteğe göre pilav, çoban salata ve piyaz doğranmış soğan ile birlikte servis yapın.

Pratik Sebzeli Pilav

Sebzeli pilav tarifi için malzemeler

2.5 su bardağı baldo pirinç

3.5 su bardağı et suyu

4 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 küçük havuç

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1 kabak

1 dolmalık yeşil biber

Sebzeli pilav hazırlanışı

Pirinci yıkayıp üzerini örtecek kadar suda 1 saat bekletin. Suyu süzüp pirinçleri birkaç kez yıkayın. 3 yemek kaşığı tereyağını tencerede eritip pirinci ekleyin ve kavurun. Et suyunu ekleyin. Tuzla tatlandırın. Su kaynamaya başladığında ateşi kısıp pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Havuç, biber ve kabağı tavla zarı büyüklügünde doğrayın. Havucu kaynar suda 15 dakika, biberi 8 dakika, kabağı 5 dakika haşlayıp suyunu süzün. Sebzeleri kalan tereyağıyla kavurun. Pilava ekleyip ezmeden harmanlayın. Sıcak servis yapın.

Kızarmış Muz

Kızarmış muz tarifi için malzemeler

Malzemeler

2 muz

Hamuru için

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı süt

2 yemek kaşığı nişasta

Kızartmak için

2 su bardağı Ayçiçek yağı

Üzeri için

Bal

Hindistan cevizi

Kızarmış muz hazırlanışı

Hamuru için un, kabartma tozu ve vanilyayı bir karıştırma kabında harmanlayın. Su ve sütü ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. 4 cm kalınlığında dilimlediğiniz muzları önce nişastaya sonra sütlü karışıma batırın ve kızgın yağda kızartın. Kızaran muzları kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirdikten sonra bir servis tabağına alın. Üzerine bal gezdirip Hindistan cevizi serpin. Sıcak servis yapın.

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR AYET

“Ye, iç. Gözün aydın olsun! Eğer insanlardan birini görürsen de ki: Ben, çok merhametli olan Allah’a oruç adadım; artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım.” Meryem( 19) 26

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR HADİS

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