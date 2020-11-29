10 günde 19 sağlık çalışanı Covid-19’dan yaşamını yitirdi!

LATİF SANSÜR-FAHRETTİN ÖZTÜRK

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ikinci dalga bitmeden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından üçüncü dalgaya hazırlık çağrısı yapılan Corona virüsüne yakalanıp hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı hızla artıyor. Son 10 gün içinde Covid-19 nedeniyle 20 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Sadece bugün (Pazar) 5 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu ay içerisinde ikinci kez bir günde 5 sağlık çalışanı ölümüyle zirve yaşandı.

TTB’DEN ÇAĞRI

Türk Tabipleri Birliği de durumu dikkat çekmek için videolu mesaj yayınladı. Hazırlanan videolu paylaşımda hekimler şu mesajları verdi; “40 kat daha fazla risk altındayız, on kat daha fazla ölüyoruz. Düzenli test yok. İstifa ve izin hakkımız yok. Karantina tedbirleri yetersiz, tavandan ödeme yok, ek ödeme yok, yeterli filyasyon, nöbet izni yok, ölüyoruz, tükeniyoruz.”

TTB, Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için Sağlık Bakanlığına çağrıda bulundu.

10 GÜN İÇİNDE COVID-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Cuma Kaşık: Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevliydi. Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yakup Tunga: Çorum’un Sungurlu ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezinde görevliydi. Tunga, filyasyon ekibinde şoför olarak görev yapıyordu. Yakalandığı corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

İhsan Sarohan: İstanbul Acıbadem Sağlık Grubu çalışanıydı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Ecz. Erhan Yüksel: İstanbul’da görev yapıyordu. Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Öğr. Gör. Erkan Özkan: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi İşlem Merkezi’nde öğretim görevlisiydi. Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ecz. Hasan Özışık: Denizli’de Özışık Eczanesi sahibiydi. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Süleyman Gökdemir: Erzurum’un İspir ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görevliydi. Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hakan Arkun: Adana Seyhan Devlet Hastanesi’nde elektrik teknisyeni olarak çalışıyordu. Corona virüsü edeniyle hayatını kaybetti.

Uzman Dr. Hüseyin Süyür: Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi’nin Covid Polikliniğinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapıyordu. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Mehmet Say: Eskişehir’de özel bir hastanenin acil servis bölümünde hemşir olarak çalışıyordu. Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dr. Kahraman Pehlivan: Çankırı Korgun Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Aile Hekimi olarak görev yapıyordu. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Op. Dr. Ömer Kahraman: Bursa’da Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapıyordu. Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hasan Baştuğ: Kütahya’da özel bir hastanede hemşire olarak görev yapıyordu. Henüz 22 yaşındaydı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Yılmaz Tarancı: Diyarbakır’da özel bir hastanede medya ve iletişim uzmanı olarak çalışıyordu. Yılmaz Tarancı, Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dr. Enver Özçoban: Gaziantep Şehitkamil’de Çıksorut Aile Sağlığı Merkezinde görev yapıyordu. Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ecz. Atila Ada: Ordu Eczacı Odası eski yöneticilerindendi. Eczacı olarak görev yapıyordu. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Ferhat Ekici: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Tıbbi Biyokimya bölümünde görevliydi. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Ecz. Yalçınkaya Varol: Isparta’da görevliydi. Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ecz. Hasan Yücel: İstanbul’da bir eczanede görev yapıyordu. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bilim insanı Prof. Dr. Ayhan Ulubelen İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden emekliydi. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

COVİD-19 MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLİRSE NE OLUR?

Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi durumunda, Corona virüsüne yakalanan sağlık çalışanları durumlarını ‘Meslek Hastalığı ve İş Kazası’ olarak bildirebilecek. Bu durumda da sağlık giderlerinin yüzde 100’ü karşılanacak, geçici ya da kalıcı iş göremezlik durumunda tazminat alabilecek, vefat edenlerin ise yakınlara maaş bağlanabilecek.

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