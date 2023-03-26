10 gündür haber alınamıyordu kadın ölü, eşi baygın bulundu

Çorlu’nun Havuzlar Mahallesi Karakaş Caddesi üzerindeki evlerinde yaşayan Cevriye-Selim Berberoğlu çiftinden 10 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Çiftin yaşadığı daireye gelen polis ekipleri çilingir yardımı ile eve girdi. Cevriye Berberoğlu bir odada ölü, eşi Selim Berberoğlu da diğer odada baygın olarak bulundu.

Selim Berberoğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cevriye Berberoğlu’nun cansız bedeni de savcının yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.(DHA)