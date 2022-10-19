10 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

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Alaturka Online
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Antalya merkezli 10 ilde FETÖ/PDYye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 102 şüpheli gözaltına alındı.

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10 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY’nin güncel eğitim yapılanması, batı ilçeler yapılanması ile örgütün finansmanına yönelik başlattığı soruşturma aşamasında, ihraç emniyet mensupları mahrem yapılanmasına yönelik tespitler yapıldı.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yaklaşık 10 ay süren projeli çalışmanın ardından 499 delil elde edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Antalya merkezli Konya, Hatay, Aydın, Ankara, Kayseri, Manisa, Tokat, Muğla ve Burdur’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında örgüt hiyerarşisine göre 2 ‘bölge müdürü’, 5 ‘ilçe sorumlusu’, 1 ‘okul ünite sorumlusu’, 1 ‘ihraç emniyet mensupları sorumlusu’, 20 ‘rehber sorumlu’ ve 2’si OHAL kapsamında kapatılan şirket evrakını takip eden kişinin de olduğu 102 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4’ünün aktif kamu çalışanı, 3’ünün avukat, 19’unun ihraç edilmiş kamu çalışanı olduğu kaydedildi. 102 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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