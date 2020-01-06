10 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 kişi tutuklandı

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Cuma günü Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Bingöl, Batman, Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Muğla ve Amasya’da haklarında gözaltı kararı çıkarılan 121 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyonda aralarında örgüt lideri M.E. ve yardımcısı H.E.’nin de bulunduğu 80 şüpheli yakalandı. Yakalanan zanlıların 44’ü ilk günde serbest bırakılırken, emniyetteki sorguları devam eden 36 kişi bugün sabah saatlerinde Bismil Adliyesinde alınan geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye sevk edildi.

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Sabah saatlerinde mahkemeye sevk edilen 36 kişinin sorgulamaları gece saatlerine kadar sürdü. Adliyede savcı ve hakim karşısına çıkan zanlılardan 32’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasa dışı bahisten elde edilen 47 bin 210 lira, 11 bin 850 dolar, yası dışı bahis oynatılmasında kullanılan çok sayıda bilgisayar, çok sayıda çek ile senet, 3 ruhsatsız pompalı tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti. İHA