10 Mart altın fiyatları: Gram ve çeyrek altında son durum!

İstanbul Kapalıçarşı’dan alınan güncel altın fiyatlarına bakıldığında akşam saatlerinde hafif düşüş gözlemlendi. Küresel ekonomi başta corona virüsü gelişmeleriyle tedirginliğini sürdürüyor. Yatırım olarak en çok tercih edilen altın türlerinden olan gram ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğunu sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte 10 Mart güncel altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 326 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 326,20 liradan, 2 bin 148 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 169 liradan, 297 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 301 liradan, 2 bin 100 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 120 liradan, bin 520 liradan alınan Yarım Ziynet bin 60 liradan ve 525 liradan alınan Çeyrek Ziynet 530 liradan satıldı. (İHA)