10 milyar dolarlık ihaleye mahkemeden durdurma

Microsoft ile Amazon arasındaki “bulut” rekabetinde yeni bir gelişme yaşandı. ABD’de Washington DC Bölge Mahkemesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), 10 milyar dolarlık Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen “bulut” ihalesinin durdurulması kararını verdi.

26 Ekim 2019’da sonucu açıklanan ihaleyi kaybeden Amazon, mahkemeye başvuru yapmıştı.

Hakim Patricia Campbell-Smith’in kararına göre, projenin uygulanması durdurulurken, Amazon’un hükümet tarafından erteleme için talep ettiği en düşük rakam olan 42 milyon doları ödemesine karar verildi.

Kararın gerekçesi henüz açıklanmadı.

MICROSOFT’TA HAYAL KIRIKLIĞI

Pentagon sözcüsü, mahkemenin, askeri açıdan acil ihtiyaç duyulan bir projenin uygulanmasını gereksiz bir şekilde ertelediğini öne sürerken, Microsoft’tan da “karar hayal kırıklığı yarattı” açıklaması geldi.

Karar sonrası Microsoft hisselerinde yüzde 1’lik değer kaybı yaşanırken, Amazon hisseleri yüzde 1 değerlendi.

Amazon, mahkemeye başvurusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın Amazon CEO’su Jeff Bezos’u “politik düşman” olarak gördüğü için Pentagon’un adil bir değerlendirme yapmadığını öne sürmüştü.

Proje kapsamında, Pentagon’un gizli bilgilerini de içeren tüm verilerinin kurulacak “buluta” taşınmasını planlanıyordu.