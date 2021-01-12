10 numara Pelkas

En son Erol Bulut’un, Alanya maçı sonrasında Çağdaş Atan’a verdiği, “Skora baksın” cevabında kalmıştık. Biz de önce skora bakalım: 0-3.

Fenerbahçe yoğun tempoda ve Erzurum’daki soğuk hava ile birleşen kötü zeminde kendisini zirve ortağı belki de ilk yarının lideri yapacak skoru ve 3 puanı aldı. İlk şutunu 41. dakikada çeken sarı-lacivertliler, dakikalar 51’i gösterdiğinde ise 3-0 öne geçmişti. Bu tip maçlarda ilk golü atmak maçı almak demek. 45+5’te Sinan’ın savunmanın dengesini bozan ters koşusu ve Pelkas’ın akıl dolu pası sonrasında Mert Hakan’ın güzel şutu maçı Fenerbahçe adına bitirdi.

Fenerbahçe’nin 18 transferi içinde belki de en az ses getireni Pelkas’tı. Herkes iyi bir yedek olur beklentisindeyken o gerçek bir yıldız performansı ortaya koydu. Nerede Samatta nerede Sosa, Novak, Perotti, Cisse, Ademi… Futbol yıldızlarla ama sahada olan yıldızlarla oynanır. İşte bu yüzden benim için bu takımın gerçek yıldızları Altay, Gustavo, Ozan, Pelkas ve Caner’dir.

Erol Bulut ligin başında kanatlarda kullandığı Pelkas’ı son 3 maçta içe kaydırıp, 10 numara pozisyonuna çekince, hem Yunan futbolcunun hem de Fenerbahçe’nin verimi arttı. 9 maçta 2 gol-2 asist üreten Pelkas, son 3 haftada aynı sayıya ulaştı. Üstelik Kasımpaşa, Alanya ve Erzurum maçlarında en kritik anlarda sahneye çıkarak. Kısacası Ozan ve Gustavo gibi iki güçlü oyuncunun rahatlığını yaşayan Pelkas, yeni yerinde 10 numara futbol oynuyor.

Erol hoca, kovulmasını isteyenlere en güzel cevabı elindeki görev adamlarıyla zorlu fikstürü 4’te 4’le geçerek verdi. Bu süreçte taktik de değiştirdi, sistem de. Rahat bırakılırsa başarılı olacağını gösterdi ve zor bir sınavı başarıyla tamamladı.