10 üniversiteliden 9’u yurtsuz kaldı!

Bu rakamı CHP’li Erdoğan Toprak açıkladı. İktidara, “Üniversiteyi kazanan pırıl pırıl gençlerimiz parklarda sabahlıyor. TOKİ derhal yurt yapımına başlasın” çağrısı yaptı.

Başak KAYA

Üniversite öğrencilerinin yurt sorunu katlanarak devam ediyor. Her 10 üniversiteliden 9’u kalacak yurt bulamadı. Gençlik Spordan sorumlu Devlet eski Bakanı ve CHP’li vekil Erdoğan Toprak konu hakkında açıklama yaptı. İktidarı eleştiren Toprak, “81 şehre sadece bir binadan oluşan üniversite kurdular. Her 10 öğrenciden 9’u açıkta kaldı” dedi. “Gençler tarikat yurtlarının eline düşüyor. İktidar, gençlere çektirdiği ızdırabın sonucunu, ilk seçimde görecek” diyen Toprak şunları söyledi:

‘İKTİDAR HALKI KANDIRIYOR’

“İktidar hâlâ 19 yıl öncesi kıyaslarla kendini ve halkı kandırma algısı peşinde. Gençlerden ve ülke sorunlarından kopmuş bir biçimde, patinaj yapıyor. İktidar 19 yılda 81 şehre sadece bir binadan oluşan üniversite kurdu. Yandaş isimleri rektör diye atadı. Gençlerin sorunlarına eğilmedi. Yurt ve sosyal alanlar yapmadı. Yeterli öğretim üyesi de yok. İktidar her ilimizde üniversite var diye övünüyor. Üniversitenin sadece adı var. Üniversite demek binadan ibaret değildir. Bugün her 10 öğrenciden 9’u açıkta kalmış durumda. Pırıl pırıl gençler üniversite hayali gerçek olmuş ama parklarda sabahlıyor. Yurt sorununun çözümü var. TOKİ hemen yurt yapımına başlamalı ve gelecek yıla yetişecek biçimde hazır olmalı.”