10 Yaşında 5 Ayda 250 Kitap Okuyan Atakan Sosyal Medyayı Salladı!

Kitap fuarında tesadüfen karşılaşılan 10 yaşındaki Atakan’ın tavrı sosyal medyada gündem oldu.

5 ayda 250 kitap okuyan çocuğun videosu.

Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında 10 yaşındaki Atakan da yer aldı.

Atakan’ın görüntülerinin Twitter’da paylaşılmasının ardından çok sayıda yorum geldi.

Kimileri bunun bir kurgudan ibaret olduğunu iddia ederken kimileriyse Atakan’ın inanılmaz bir yetenek olduğu görüşünde birleşti.

İşte Atakan’ın o görüntüleri

Kitap fuarında tesadüfen karşılaşılan 10 yaşındaki Atakan’ın bilge tavrı sosyal medyanın da dikkatini çekti. Yaşına rağmen okuduğu kitapların seviyesi herkesi hayrete düşürdü.