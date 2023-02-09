10 yaşındaki Hilal, 90 saat sonra sağ kolu kesilerek enkazdan çıkarıldı





Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekiplerden 4’üncü günde mucize kurtarılış haberleri geliyor.

Hatay’ın Antakya ilçesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesinde 7 katlı bir apartmanın enkazında olduğu tespit edilen 10 yaşındaki Hilal Bilgi, enkaz altından 90 saat sonra sağ olarak kurtuldu.

BETON BLOK ALTINDA KALAN SAĞ KOLU KESİLDİ

Karaman Kazımkarabekir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Hilal ile temas kurduktan sonra, saatler süren çalışma başlattı. 32 saatlik çalışmanın ardından açılan galeriden ulaşılan Hilal’in sağ kolunun beton bloğun altında kaldığı belirlendi.

Kurtarma ekipleri, bloğun kaldırılmaya çalışılmasının Hilal’in hayatını tehlikeye atabileceği ve mevcut durumundaki sağlığının daha da kötüye gidebileceği endişesiyle, kolunun kesilmesine karar verdi.

Akrabalarının onayı alındıktan sonra enkaz altında yapılan operasyonla Hilal’in sağ kolu kesildi. Blok ile bağlantısı koparılan Hilal, depremden 90 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

AİLESİNDEN KURTULAN OLMADI

Bu arada Hilal’in anne ve babası ile 3 kardeşinin, deprem sırasında kaçmaya çalışırken merdiven boşluklarında enkaz altında kalarak yaşamını yitirdikleri belirlendi. (DHA)