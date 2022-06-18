10 yıl önce Bodrum’a yerleşen Hollandalı kadın evinde ölü bulundu

10 yıl önce Bodrum’a yerleşen ve 3 ay önce eşini kaybeden Hollandalı kadın akşam saatlerinde evinde ölü bulundu.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Hollandalı emekli sosyal güvenlik danışmanı 78 yaşındaki Jacqueline Peeters bugün akşam saatlerinde arkadaşları kendisine telefon ile ulaşamayınca evine gitti.
Salonda hareketsiz durumda bulunan Peeters için sağlık ekipleri çağrıldı. Eve gelen sağlık ekipleri Peeters’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hollanda’nın Amersfoort kentinden 2012 yılında eşi ile birlikte Bodrum’a gelerek Yalıkavak Mahallesi’ne yerleşen Peeters’in 4 ay öncede eşini kaybettiği belirtildi.
Peeters’in Hollanda’daki kardeşinin cenaze işlemlerini tamamlamak üzere yola çıktığı ve Peeters’in cenazesinin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.