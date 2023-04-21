10 yıl önce eleştirdiğine 10 yıl sonra suskun kaldı

23 Mart 2013 günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Bursa’da düzenlediği ‘Kuruluş Mitingi’nde kalabalığın attığı “Vur de vuralım, öl de ölelim” sloganı karşısında “Merak etmeyin, onun da zamanı gelecek” dedi. Bu yanıt üzerine dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’liler birbiri ardında sert açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Siyasi sorumluluk taşıyan insana böyle bir ifade yakışır mı? Senin teröristin kötü, benim teröristim iyidir mantığıdır bu. ‘Zamanı gelecek’ diyerek neyi ima ediyorsun? Sen kime vuruyorsun? MHP liderinin kalabalığın gazına gelip böyle bir dil kullanması talihsizliktir. Bu dil 1980 öncesi öldürülen, 1980 sonrası vurulan gençlerin hatıralarına saygısızlıktır. Bu dil, bu tavır, bu siyaset milletimizin asla hayrına değildir” karşılığını verdi.

BAHÇELİ’YE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Ardından dönemin muhalefet lideri Bahçeli hakkında soruşturma açıldı, “Suç işlemeye tahrik” gerekçesiyle fezleke hazırlandı ve TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Aradan 10 yıl geçti… 16 Nisan 2023 günü AKP’den Kayseri milletvekili adayı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, aday tanıtım toplantısında salondakilerin ‘Vur de vuralım, öl de ölelim’ sloganları üzerine “Onun da zamanı gelecek bekleyin” karşılığını verdi. Bu sözler üzerine şimdi gözler, o dönem Bahçeli’ye “Bu dil, bu tavır, bu siyaset milletimizin asla hayrına değildir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi. Erdoğan, Bakan Akar’ın sözlerine ilişkin henüz hiçbir açıklama yapmadı.