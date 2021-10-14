CHP Sözcüsü Faik Öztrak, döviz kurları ve enflasyondaki artışa tepki gösterdi. “Yine hem doları hem faizi ateşlediler” ifadelerini kullanan Öztrak, “Dolar 10 liraya koşarken, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 20’ye koşuyor. Bu, 2019 Mayıs’ından bu yana en yüksek faiz” dedi.

Sozcu.com.tr

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TCMB Para Politikası Kurulu’a (PPK) yönelik gece operasyonuna tepki gösterdi.

PPK’nın bir üyesi ile iki başkan yardımcısı Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınırken, yerlerine iki yeni üye atandı. Gece yarısı Resmi Gazete’de duyurulan kararlar piyasaları sarstı. Dün akşam 9,10’u gören dolar/TL, görevden alma kararlarıyla 9,18’lik yeni rekora ulaştı.

Artan döviz kuru ve yüksek faiz oranına tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“DEVE BOYNUZ ARARKEN, KULAKTAN OLMUŞ”

10 yıllık tahvil faizinin bugün itibariyle yüzde 19.75’e çıktığını ve bunun, 2019 Mayıs’ından bu yana en yüksek faiz olduğunu vurgulayan Öztrak, “Deve boynuz ararken, kulaktan olmuş. ‘Faizi indireceğiz’ derken, yine hem doları hem faizi ateşlediler. Dolar 10 liraya koşarken, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 20’ye koşuyor. Bu, 2019 Mayıs’ından bu yana en yüksek faiz.” açıklamasında bulundu.

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