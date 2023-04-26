100 itfaiyeci alımına 3 bin 407 başvuru

İtfaiye Dairesi’ni güçlendirerek, olası olaylara en etkin şekilde müdahale edebilmek adına alımı yapılacak 100 itfaiye eri için yoğun talep yaşandı. 3 bin 407 aday online ve yüz yüze başvuruda bulundu. Değerlendirilmeye alınan ve kriterlere uyan adaylar için yazılı sınav yapıldı. 24 Nisan’da Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan yazılı sınava KPS puanı üzerinden 450 kişi katıldı.

YETENEKLERİ ÖLÇÜLÜYOR

Yazılı sınavın ardından tamamı üniversite mezunu 450 aday, uygulamalı sınava girmeye başladı. Her gün ortalama 60 adayın katılacağı uygulamalı sınav 5 Mayıs’a kadar sürecek. İtfaiye Daire Başkanlığı’nın Ata Eğitim Merkezi’nde oluşturulan parkurlarda adaylar saat 09.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında sınava tabi tutuluyor.

Adaylar uygulamalı sınava alfabetik sıraya göre çağırılıyor. Uygulamalı sınav hakkında bilgi veren İtfaiye Dairesi Başkanı Bahtiyar Aydın, “Kurduğumuz 15 istasyonda 100 personelin hangi şartlarda olması gerektiğini test edeceğiz. Bu test süresi içerisinde adaylarımızın süreleri belli. Kadın arkadaşlarımıza, erkek arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Bu 500 kişiden 100 tane personelimizin bu parkuru tamamlayarak bizim aramıza katılacağını düşünüyorum. İnşallah hepsine hayırlı olur” dedi.

UYGULAMALI SINAV 15 PARKURDAN OLUŞUYOR

Toroslar’da bulunan Ata Eğitim Merkezi’nde yapılan uygulamalı sınavda, parkuru; erkek adaylar için 03:10 dakika ve altında, kadın aday için ise 03:20 dakika ve altında tamamlayanlar 100 puan alacak. Adayın uygulama parkur süresinin salise kısmı 50 ve üstü olanlar yukarıya, 50’nin altında olanlar aşağıya yuvarlanacak.

Parkurlar 30 metrelik düz koşu, düz takla, lastikten geçme, denge tahtası, köpük bidonu taşıma, kuleye lastik çekme, şınav, kuleye tırmanış, balyoz kullanma, tünel geçme, manken taşıma, karanlık oda, engel atlama, hortum taşıma ve hedefe su atışından oluşuyor.

Atamaya esas puanın hesaplanması, yazılı sınavın yüzde 40’ı, uygulamalı sınavın yüzde 60’ı alınarak oluşturulacak. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şartı aranıyor.