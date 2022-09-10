100. yıl Gündoğdu Meydanı’nda anı taşıyla ölümsüzleşti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kentin kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı’na yerleştirilen 100. Yıl Anı Taşı’nın açılışını yaptı. Başkan Soyer, “Cumhuriyet Meydanı’nda 10. yıl hatırasına dikilen buna çok benzeyen bir anıt var. İstedik ki 100. yılın, bu görkemli kutlamanın da bir hatırası bu meydanda olsun” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin kurtuluşunun 100. yılını ölümsüzleştirmek için Gündoğdu Meydanı’na 100. Yıl Anı Taşı yerleştirdi. 100. Yıl Anı Taşı’nın açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Başkan Tunç Soyer’e Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Şükran Nurlu, Ertuğrul Tugay, Suphi Şahin, Ozan Yılmaz, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri ve yurttaşlar eşlik etti.

“DÜN TOPLUMDA BİRİKEN ENERJİ ORTAYA ÇIKTI”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün geceki görkemli kutlamaya değinerek “Aylardır süren çok titiz bir çalışma. Yıllar öncesinden kurduğumuz bir büyük hayal dün akşam itibariyle gerçekleşmiş oldu. 9 Eylül’ün kendisi, bu sahnede ortaya konulan olağanüstü performans ve Tarkan… Bunlardan biri eksik olsa bu kalabalık olmazdı. Bu memleket eğlencesini ve neşesini yitirdi. Ama dün aynı doğadaki gibi toplumda biriken enerji ortaya çıktı. Hepimizin umudunu büyüttü. Geleceğe dair çok umutluyuz. Sadece İzmir olarak değil Türkiye olarak umutluyuz. Gördük ki, başka bir hayat, memleket mümkün. Dün bunu elbirliğiyle kuracak olmanın büyük heyecanını yaşadık. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Cumhuriyet Meydanı’nda 10. yıl hatırasına dikilen buna çok benzeyen bir anıt var. İstedik ki 100. yılın, bu görkemli kutlamanın da bir hatırası bu meydanda olsun” dedi.

UMUDUN, DEMOKRASİNİN, BARIŞIN YÜZÜ İZMİR

100. Yıl Anı Taşı, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Plastik Sanatlar Şefliği heykeltıraşlarından Onur Eray tarafından tasarlandı. Asimetrik levhalardan oluşan prizmatik formdaki anı taşı, “corten” çelik adı verilen özel bir malzemeden yapıldı. Anı taşı birleştirilmiş beş levhadan oluşuyor. En üst levhaya ay-yıldız işlendi. Eserin ön tarafı olarak tanımlanabilecek yüzeyinde, İzmir’in kurtuluş gününün anlamını betimleyen bir yazı ve tarih bulunuyor. Diğer üç yüzeyde ise “Umudun Yüzü İzmir”, “Demokrasinin Yüzü İzmir” ve “Barışın Yüzü İzmir” yazıları yer alıyor.

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