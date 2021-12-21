1000 ilaç kur zammını bekliyor

İlaç krizi bu kez kur artışıyla derinleşiyor. Piyasada bulunamayan ilaç sayısı bine yaklaştı. Bazı ilaçlar hiç geri dönmeyecek.

Sayime BAŞÇI

Kurlarda yaşanan tarihi yükselişler, hammadde ile belli alanlarda tamamen dışa bağımlı olan ilaç sanayisini vurdu. Toplamda 7.000 farklı ilacın olduğu Türkiye’de eczaneler ağırlıklı olarak 1.200 çeşit ilacın satışını yaparken, piyasada bulunamayan ilaç sayısı bine ulaştı. Sağlık Bakanlığı‘nın 4.57 TL’lik Euro kuru üzerinden ilaç alımı yaptığı belirtilirken, güncel olarak 20 TL’yi aşan kur, hammadde ve mamulde yüzde 90 dışa bağımlı olan sektörde büyük bir darboğaz yarattı.

Üretim açısından zorlanan sektör oyuncularının şubat ayına kadar belirlenecek yeni fiyat tarifesi için en az yüzde 40’lık artış beklediği vurgulanırken, yeterli bir artış olmaması durumunda diyabetten tansiyona, öksürük şurubundan ağrı kesici, ateş düşürücü grubuna kadar var olan ilaç sıkıntısının derinleşeceği açıklandı.

KRİZ DERİNLEŞİYOR

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, piyasada bulunamayan ilaç sayısının bine ulaştığına işaret ederken, kısıtlı sayıda verilen ilaçların da tükendiğini anlattı. Şubat ayında yeni zam tarifesi ile birlikte tükenen ilaçların piyasaya hiç dönmeme tehlikesinin de olduğuna dikkat çeken Özcan, “Euro kuru nedeni ile makas o kadar açıldı ki firmaların üretmek ya da ithal etmekle alakalı çekinceleri de oldu. Krizin derinleşmesinden hepimiz endişeliyiz. İyi bir fiyatlama dengesi kurulmazsa sıkıntı olur. Üretici firmaların beklentisi karşılanmazsa bazı ilaçların geri dönememe riski var” dedi.

Eczanelerde 1200 ilaç dönüyor

İlaç şirketlerinin üretim maliyetlerini 4.57 TL olarak belirlenen Euro seviyesi nedeni ile karşılayamadığını ve yüzde 40 zam istediğini anlatan Türk Eczacıları Birliği önceki Başkanı ve Eczacı Erdoğan Çolak, “Eczaneler ortalama 1.200 kalem ilaçla dönüyor. Bu, eczanelerin ortalamasının yüzde 60’ına tekabül eder. Biz her yıl yeni fiyat kararnamesi öncesi 50-100 kalem ilaç yok gibi bir açıklama yapardık. Ancak bu yıl kasım ayında bu rakam 645’e ulaşmıştı. Şubat sonrası üretici sadece kâr ettiği ürüne yönelebilir” dedi.