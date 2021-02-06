100’den fazla evin tahliyesine karar verilmişti! Riskli alan ilan edildi

Mollaarap Mahallesi’nde 2019 yılında bir inşaat sırasında bölgede yaşanan heyelanın ardından 100’den fazla evin tahliyesine karar verilmişti. Bölge sakinleri çözüm beklerken, Yıldırım Belediyesi, alanın yüzde 30’unda oturan hak sahibi ile anlaşarak evlerini satın almıştı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bölgenin riskli alan edilmesini beklediklerini ve satın aldıkları yerde yapılaşma olmayacağını açıklamıştı. Beklenen karar bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak 6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3508) kapsamında bölge riskli alan ilan edildi.

Erdoğan tarafından imzalanan kararda “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2’inci ve ek 1’inci maddeleri gereğince karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“KAMULAŞTIRMA TAMAMLANACAK”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bursa’nın incisi Yıldırım ilçemizin tamamını güvenli yaşam alanına dönüştürme çalışmalarımız sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un ilçemizi 2019 yılındaki ziyaretinde başlattığımız süreç, meyvelerini vermeye başladı. Bakanlıkça yürütülen zemin etüdü ve fizibilite çalışmaları sona erdi ve 31387 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi. Bölgenin alanı 3.6 hektar. 120 bina ve 320 hak sahibi var. Biz bölgenin yüzde 30’luk bölümünü hak sahipleri ile anlaşarak satın almıştık. Kalan kısmın kamulaştırmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordinasyon halinde tamamlayacağız. Halen ölçümlerde hareketliliğin yer yer görüldüğü bölgede konut inşası veya başka bir yapılaşma olmayacak. Uzun süredir belirsizliğin son bulması için bir süreç yönetiyorduk. Çünkü buradaki hareketlilik sadece riskli alan değil çevresi içinde bir tehdit oluşturabilirdi. Ben kararın tüm Yıldırım’a hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. İHA

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