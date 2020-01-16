102 yaşındaki ABD’li adam sonunda emeklilik kararı aldı

‘Indiana’nın en yaşlı çalışanı’ unvanını elinde bulunduran 102 yaşındaki Bob Vollmer, 1962’de başladığı Doğal Kaynaklar departmanındaki araştırmacılık işinden 6 Şubat’ta ayrılmayı planlıyor.

İkinci Dünya Savaşı gazisi olan Vollmer, hâlâ eyalette seyahat ederek sahadan veri topluyor, departmanın yönettiği mülklerin sınır hattını kontrol ediyor. Ancak Vollmer, vücudunun sonunda kendisine ‘emekli olmanın zamanı geldi’ dediğini belirtiyor.

Yerel televizyon kanalı WXIN’e konuşan Vollmer, “Sanırım vücudunuz ne zaman gitmek gerektiğini size söylüyor. Doktorlar bana hâlâ iyi durumda olmamın bir sebebi olduğunu anlattı: Ciğerlerim iyi” dedi.

Emeklilik planları ne?

Vollmer, emekliliğini okuyarak, çiftçilik yaparak ve savaş zamanı görev yaptığı Güney Pasifik adalarını ziyaret ederek geçirmeyi planlıyor.

Japonya’nın 1941 yılında Pearl Harbor’daki ABD üssüne düzenlediği saldırının ardından Amerikan donanmasına katılan Vollmer, savaşın ardından 1952’de Purdue Üniversitesi’nden biyoloji ve ziraat mühendisliği dereceleriyle mezun olmuş. Bir süre özel bir şirkette çalışan Vollmer, daha sonra devletin Doğal Kaynaklar departmanındaki bu görevine başlamış.

Bob Vollmer’ın annesi de 108 yaşına kadar yaşamış.