102 yıl önceki salgın dehşetinden sağ çıktı: Yine aynı şeyler yaşanmasın

1918 yılının Ocak ayında ortaya çıkan ve 18 ay süren İspanyol gribi, en az 50 milyon insanın ölümüne yol açmış ve o dönemde dünya nüfusunun çeyreğini oluşturan 500 milyon kişiyi etkilemişti.

1918 grip salgını, insanlık tarihinin en ölümcül küresel salgını olarak tarih kitaplarında yerini aldı. Bu ölümcül salgından kurtulan Jose Ameal Pena, tüm insanlığa corona salgınına karşı birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

‘YÜRÜYEMİYORDUM’

İspanya’nın kuzeyindeki bir balıkçı köyünde yaşayan ve 1918 grip salgının ortaya çıktığı dönemde 4 yaşında olan Pena (105), günümüzde tüm dünyanın mücadele ettiği corona virüsüne karşı tavsiyelerde bulundu.

1918’deki salgınla ilgili İspanyol medyasına konuşan Pena, “Uyandığımda yürüyemiyordum. Ellerimin ve dizlerimin üzerinde sürünüyordum” ifadelerini kullandı.



‘AYNI ŞEYLER YAŞANMASIN’

Pena, alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini belirterek, “Dikkatli olun. Aynı şeylerin yaşandığını görmek istemiyorum. 1918 gribi çok fazla can aldı” dedi.

Öte yandan, Pena’nın kızı Anunciata, babasının aynı şeylerin yaşanacağından endişelendiğini söyleyerek, “Corona virüsünün neler yapabileceğini iyi biliyor. Benzer bir dönemden geçtiği için zor zamanlar yaşıyor. Çok farklı zamanlarda yaşıyor olsak da benzer bir şeyin tekrar yaşanacağından korkuyor” diye konuştu. (DHA)