105 milyar liralık sahte fatura operasyonu

Demir çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere operasyon… Soyadını 16 yıl önce Eşrefoğlu olarak değiştiren Erol Evcil’in de aralarında olduğu üç ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vergi Denetim Kurulu müfettişleri, MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu.

Oluşturulan ortak çalışma grubu 10 ay süren dinleme ve fiziki takip sonrası düğmeye bastı.

PARAVAN ŞİRKETLER KURMUŞLAR

Tespit edilen üç ayrı suç örgütünün demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek üçüncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

Bu sabah Ankara merkezli, aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı Demir Yumruk operasyonu düzenlendi.

374 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken, şu ana kadar 250 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, “Evcil” olan soyadını 2006 yılında değiştiren Erol Eşrefoğlu‘nun bulunduğu üç ayrı suç örgütü lideri var.

14 fabrika, 850 adreste arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.