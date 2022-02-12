107 bin doktor 130 bin imam var

Diyanet, 7 bin 800 atama daha yaparak personel sayısını 138 bin 458’e çıkarıyor Sağlık Bakanlığı’na bağlı hekim sayısı ise istifalarla birlikte 107 bin 355’e düştü…

Deniz AYHAN

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 5 bin 600 imam, 700 müezzin, 1500 de kuran kursu öğretmeni olmak üzere, 7 bin 800 atama daha yapacaklarını açıkladı. Böylece Diyanet’in personel sayısı 138 bin 458’e çıkmış olacak. Diyanet’te halen imam, müftü, vaiz, müezzin ve öğretmen olarak 130 bin 658 personel var. Bu personelin 1680’i başkanlıkta, geri kalanı ise 81 il müftülüklerinde bulunuyor. Diyanet’in bu yılki personel gideri de 15 milyar 491 milyon TL olacak. 16 milyar liralık bütçesinin yüzde 96’sı personele gidecek.

HEKİM SAYISI AZALIYOR

Pandemi sürecinin getirdiği yükler, sağlıkçıların verilmeyen hakları ve sağlıkta şiddet ise hekimleri yurt dışına göçe ve istifaya mecbur ederken, Sağlık Bakanlığı‘na bağlı hekim sayısı da 107 bin 355’e düştü. Bakanlığa bağlı birimlerde 46 bin 563 uzman doktor, 60 bin 792 de tabip ve asistan bulunuyor.