10’urlu duruş! – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “10’urlu duruş!” başlıklı 14 Kasım 2021 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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10’urlu duruş! – Yılmaz Özdil

Türkiye’de 10…

Kişiden biri kaçak mülteci; Uluslararası Göç Politikaları Araştırma Merkezi’nin raporuna göre her 10 Suriyeli altı Türk’ün işsiz kalmasına sebep oluyor.

10…

Vatandaşımızdan biri emekli, her 10 emeklinin yedisi geçim sıkıntısı çekiyor, her 10 emeklinin dördü çalışıyor.

10…

Üniversite mezunu gencimizden dördü işsiz.

10…

Pazarcıdan biri üniversite mezunu.

10…

Öğretmenin yedisi ek işle geçiniyor.

10…

Sigortalıdan beşi asgari ücretli.

10…

Vatandaşımızdan yedisi borçlu.

10…

Vatandaşımızdan ikisi icralık.

10…

Vatandaşımızdan dördü temel gıda alışverişinde bile zorlanıyor.

10…

Vatandaşımızın dördü yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

10…

Yoksulun beşi çocuk.

10…

Vatandaşımızın beşi, ekonomik olarak geçen yıla göre daha kötü durumdayım diyor.

10…

Vatandaşımızdan biri antidepresan kullanıyor.

10…

Çocuğumuzdan birinde beslenme yetersizliğine bağlı olarak, büyüme ve gelişme geriliği var.

10…

Kız çocuğumuzdan biri, çocuk yaşta evlendiriliyor.

10…

Kadından dördü dayak yiyor, her 10 aileiçi şiddetin beşinin sebebi ekonomik sorunlar.

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10…

Vatandaşımızın istisnasız 10’u da, geçmediği köprüye, girmediği tünele, uçmadığı havalimanına, görmediği otoyola, yatmadığı hastaneye, gitmediği tren garına para ödüyor… Dolar karşılığıyla Türk Lirası olarak ödüyoruz, paramız dolar karşısında habire değer kaybettiği için, ödüyoruz ödüyoruz, borcumuz azalacağına büyüyor!

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10 Türk Lirası…

Anca bir dolar edebiliyor.

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Asrın liderimiz hâlâ, milletimizin 10’urunu koruyoruz diyor, devletimizin 10’urunu zedeletmeyiz diyor, vatandaşımızın 10’urunu çiğnetmeyiz diyor, 10’urlu duruş sergiliyoruz diyor, 10’urumuzla şahlanıyoruz diyor, bu muhalefetin zerre kadar 10’uru yok diyor.

Yılmaz Özdil