11 belediye başkanından hükümete çağrı: THK uçaklarını aktif hale getirmeye hazırız

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sinin yaşadığı kentleri yöneten 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, yangın gündemiyle toplandı. 11 belediye başkanı, Türk Hava Kurumu’ndaki (THK) yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduklarını açıkladı.

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Millet İttifakı yönetimindeki 11 Büyükşehrin Belediye Başkanları, Türkiye’nin özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşan orman yangınlarını ele alan çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un da katıldığı toplantıda; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hazır bulundu.

“THK’YA KARŞI KÜÇÜLTÜCÜ GİRİŞİMLERDEN ÜZÜNTÜ DUYDUK”

Başkanlar, toplantı sonunda ortak basın bildirisine imza attı. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, ülkemizde devam eden yangınlar ile ilgili ortak açıklaması şöyle:

“Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan kadim kurumumuz Türk Hava Kurumu’na yönelik küçültücü tüm girişimlerden büyük üzüntü duyduğumuzu ve kuruma yönelik bazı ifadeleri ayıpladığımızı belirtiriz. Ülkemize büyük hizmetleri olmuş olan bu kurumumuzdaki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak karşılamaya hazır olduğumuzun altını çizeriz. Yetkili kurumlar tarafından izin verilmesi halinde 11 Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar aktif hale getirilecek olan yangın söndürme uçaklarını gerektiği her an koordinasyon halinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kullanımına sunacağımızı da beyan ederiz. THK ile iş birliği yapılarak, elindeki envanterin belediyelerimiz tarafından kullanımı da sürekli hale getirilecektir.”

“BELEDİYELERİN SUÇLANMASI, AKLA VE İZANA AYKIRIDIR”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin belediyelere yönelik yaptığı açıklamalara da değinilerek “ Suçlayıcı açıklamaları yüce Türk milletinin vicdanına havale ediyoruz. Ormanlık alanlarda kontrol altına alınamadığı için yerleşim birimlerine ulaşan yangınlarla mücadelede, belediyelerin suçlanması akla ve izana, üstelik görev tanımına da aykırıdır. Sayın Bakan’a hatırlatmak isteriz ki, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görevi açıkça belirtilmiştir.

Buna göre ‘Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrolleri sağlamak’ görevi bakanlığa ve Orman Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Hal böyleyken bu hassas günlerde gündem değiştirmek ve sorumluluklarını başkalarına yüklemek adına yapılan bu tip suçlayıcı ifadeler, yangınla cansiperane mücadele eden itfaiyecilerimizi, sağlık personelimizi ve bizleri derinden yaralamıştır. Yetki ve sorumluluk makamında oturanların böylesine hassas dönemlerde tüm kelimelerini, tüm cümlelerini ölçüp biçerek hassasiyetle dile getirmesini beklemek en tabi hakkımızdır” denildi.

“SEN YAPTIN-BEN YAPTIM KAVGASI”

Bildiride, yangınlarla mücadelenin bile siyasete alet edilmesine tepki gösterilerek “ İktidar partisinin il ve ilçe başkanları dahi süreçlere dahil edilirken, başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere, yangın mahallindeki ilçe belediyelerimiz kriz yönetim süreçlerinden dışlanmak istenmektedir. Öte yandan, belediyelerimize duyulan güven nedeniyle yapılan yardımlara, kimi yerlerde el konulması da kabul edilebilir bir durum değildir. ‘Sen yaptın, ben yaptım’ kavgasına girmeden, toplumumuzun her bir ferdini derinden üzen yangınlarla mücadelede, siyasi saiklerle yapılan ayrımcılıkların bir an evvel ortadan kaldırılması gerekmektedir” denildi.

“İMAR GİRİŞMLERİNE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ”

Belediye başkanları, kurulacak ortak komite ile yanan alanlarının takip edeceklerini, yapılacak tüm imar girişimlerinden kamuoyunu haberdar edeceklerini ve bu yönde atılacak adımların hukuk yoluyla engellemesi için mücadele vereceklerini vurguladılar.

BİLİM KURULU OLUŞTURULACAK

Bildiride, alanında uzman kişilerden bir Bilim Kurulu oluşturulacağı belirtilerek kurulun; ağaçlandırma tekniklerinden, yangın takip süreçlerine kadar pek çok alanda çalışacağı kaydedildi.

“İHMALİ OLANLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Yangınlarla ilgili soruşturma açılması gerektiği de belirtilerek “Büyük miktarda orman alanlarımızı kaybettiğimiz yangınlarla mücadelede, sorumluluk sahibi kişi ve kurumların herhangi bir ihmalinin olup olmadığının sağlıklı bir şekilde tespiti gerekmektedir. Ülkemizde derin bir acıya neden olan bu yangınlarla ilgili bir soruşturma açılmasını ve sonucunun kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmasını talep ediyoruz” denildi. Orman yangınları devam ederken 28 Temmuz 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanan ve orman alanlarının kullanımı üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na birçok yeni yetki tanıyan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, orman alanlarımızın yüzölçümünü azaltıp azaltmayacağına dair resmi bir açıklama da talep edildi.

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